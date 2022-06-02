北市人口跌破250萬 議員將減兩席

2022/06/02 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市近年人口持續下滑，九合一大選將在十一月廿六日登場，北市民政局統計至五月卅一日為止，扣除原住民人口數，區域人口數為二四五萬三六四五人，已跌破二五○萬人，以此推算，士林、北投選區及松山、信義選區將各減少一席議員。

士北區及松信區 將各減一席議員

北市選舉委員會指出，依照「公職人員選舉罷免法」規定，以選舉投票月（十一月廿六日）前六個月人口數為計算基準，確定席次名額的時間點為今年五月底。應選席次仍以中央選舉委員會依據內政部資料計算，在八月十八日寄出的選舉公告為準。

請繼續往下閱讀...

據地方制度法規範，直轄市區域議員名額計算方式，為直轄市人口扣掉原住民人口後，若超過兩百萬人口，就會從五十五席次算起，每十萬人口增加一席，不得超過六十二席。北市二○一八年扣除原住民人口後約二六六萬人，共有六十一席區域議員。

以此推算，台北市下屆區域議員應選席次將較本屆減少兩席，剩下五十九席；減少選區將為人口數下滑最快的第一選區（士林、北投區）及第三選區（松山、信義區），若未來跌破二四○萬人，中正萬華選區也將減少一席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法