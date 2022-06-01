焦點評論》國民黨演那齣？

國民黨中央前天宣布欲徵召立委徐志榮參選下屆苗栗縣長，徐志榮昨公開表態，拒絕接受徵召參選。（記者廖振輝攝）

2022/06/01 05:30

記者施曉光／特稿

國民黨立委徐志榮昨以「Ｎ次表達沒有參選意願」，要「言而有信」為由，拒絕接受徵召參選苗栗縣長，並對黨中央的決定表達錯愕，讓外界有如霧裡看花一般，搞不清楚現在演的是那齣，更使人不由得想起國民黨主席朱立倫今年二月上演的「中央提名委員」提名風波，黨中央宣布後隨即遭自家三位百里侯打臉回絕。

據了解，對於苗栗縣長人選，朱立倫原本就屬意民調支持度最高，形象爭議比較小的徐志榮，但礙於徐多次表達無意參選，再加上參選最為積極的苗栗縣議長鍾東錦被傳聞所謂「黑歷史」，使得這個藍營隨便推一顆西瓜都能當選的鐵票區，提名作業延宕迄今。

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由於提名時間已趨緊迫，黨中央到了必須清楚表達立場與想法的時候，加上正在進行「十八鄉鎮市祈福傾聽之旅」的鍾東錦，動作愈來愈大，近日又傳出前縣長劉政鴻有意參選，黨中央才有意在朱立倫赴美前快刀斬亂麻，避免苗栗情勢進一步複雜化。

一般認為，徐志榮昨日表態拒上戰場，可能原因有二，一個是真的無意參選，另一種可能是「不敢」。

徐志榮若真無意，一切問題就在朱中央了。畢竟先前多次溝通，徐都以人生規劃為由，未點頭答應，但黨中央卻又犯了「自以為是」毛病，認為片面通過建議徵召徐，就能趕鴨子上架，造成既有事實，完全未料及徐會抗命，拒絕買單。

若是「不敢」，其實也不難解釋。畢竟過去徐志榮已多次對有意參選的鍾東錦和謝福弘明確表達不選縣長，如果口口聲聲不選，如今又毀諾，徐要如何對各方勢力，尤其是鍾東錦「交代」？因此，徐的抗命表態，是否為受命披掛上陣前的劇本安排，先做足戲份，再以時間換取空間？仍待觀察。

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