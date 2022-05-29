布林肯演說 龐皮歐：忽略中共邪惡

美國前國務卿龐皮歐認為，布林肯中國政策演說通篇聽起來像「外交官話」，沒直指中國共產黨之邪惡，也看不出有捍衛與維護美國生活方式的嚴肅態度。（美聯社檔案照）

2022/05/29 05:30

通篇聽起來像「外交官話」 習近平將視為「開綠燈」

〔記者楊丞彧／綜合報導〕美國國務卿布林肯廿六日在喬治華盛頓大學發表中國政策演說表示，中國是對國際秩序的「最嚴重長期挑戰」，但美方不尋求衝突或新冷戰，也不會試圖改變北京政治體制。對此，前國務卿龐皮歐認為，整場演說通篇聽起來像「外交官話」，沒直指中國共產黨之邪惡，也看不出有捍衛與維護美國生活方式的嚴肅態度；若少了這些前提，中共總書記習近平將視為「開綠燈」。

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前年七月時任國務卿的龐皮歐在「尼克森總統圖書館」發表「共產中國與自由世界的未來」重磅演說，直指盲目和中國交往的舊典範完全成不了事，自由世界必須戰勝這個新暴政；若自由世界不改變「共產中國」，它必將改變我們。當時，有外媒直呼這是美國的「討共檄文」，甚至只差沒說出要「政權改變」。

須捍衛美國人生活方式

龐皮歐廿六日於喬治梅森大學的國家安全中心（National Security Institute）舉辦的線上對談中，被問到如何看待同日布林肯發表的中國政策演說。龐皮歐表示，他覺得很像是希拉蕊、鮑威爾或萊斯這些前國務卿談到中國時會講的話，通篇聽起來像「外交官話」；他們說，有些時候美國可以跟中國合作，是為了自由與民主。但是，他認為更重要的是要捍衛美國人的生活方式。

龐皮歐強調，無論是中國的軍隊、網路戰或經濟掠奪，都是意圖要破壞做為一個美國人的身分。因此，他認為此事與維護國際秩序無關，而是與維護美國的傳統有關。

龐皮歐認為，這演說感覺不出有個核心論述，直指中國共產黨是邪惡的、是有能力蓄意破壞美國人的生活方式，少了這樣的前提表述，而從國際秩序談起，看在習近平的眼裡，將被解讀成是「開綠燈」。他希望，若能再回味這演說，能看出有捍衛與維護美國生活方式的嚴肅態度。

應表明美會竭盡全力助台

被問到俄羅斯入侵烏克蘭後，該怎麼看待台灣的安全議題？龐皮歐重申，必須向中國表明美方會窮盡一切可能的力量幫助台灣，儘管中國仍可能會做出武力入侵的決定，但他相信習近平有足夠智慧。不過他也坦言，中國或改透過網路攻擊、資訊戰等非軍事手段，以達成政治接管台灣的目的，這點與兩棲登陸同樣令人憂心。

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