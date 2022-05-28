布林肯對中政策演說》學者：美告誡中俄 能團結自由世界反制

美國國務卿布林肯美東時間廿六日發表中國政策演說，台灣大學政治系副教授陳世民昨受訪表示，雖然俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭仍持續進行，但布林肯的演說意在強調中國才是美國真正重視的長期威脅，且是有可能影響美國利益的最大威脅。（法新社）

2022/05/28 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國國務卿布林肯美東時間廿六日發表中國政策演說，台灣大學政治系副教授陳世民昨受訪表示，雖然俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭仍持續進行，但布林肯的演說意在強調中國才是美國真正重視的長期威脅，且是有可能影響美國利益的最大威脅。而在今年二月後，中國與俄羅斯密切勾結，此演說也意在告誡中俄，美國現在還是有足夠的實力團結民主自由世界與其進行挑戰。

陳世民指出，布林肯演說內容主要是將拜登政府上任以來的對中政策做彙整，其論調相較於川普政府是相對溫和，提到不尋求與中國發生衝突及新冷戰，也說到不會阻止中國的經濟發展或崛起，甚至還講了「不支持台灣獨立」。他個人認為這句話大可不必由國務卿來說，既然講了，顯然希望尋求與中國在政治層面的關係維持穩定，決策上比較會考量到北京的反應。

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延續川普抗中大脈絡 但路徑不同

不過，陳世民表示，這不代表拜登不抗中，而是延續川普抗中大脈絡下，採取不同路徑。相較於前政府不惜與中國激烈對抗甚至脫鉤，拜登還是希望將中國導入遵守規則的國際體系當中，並盡量不使局勢惡化，以這樣的方式與中國競爭。布林肯提到無力改變中國，也無意改變中國政治體制，這和前政府強硬批判中共獨裁政權的態度，也有相當大的不同。

對於布林肯強調對印太地區及台灣安全的重視，重申台灣關係法中對台灣的安全保障，陳世民解釋，雖然俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭依舊進行中，但這凸顯中國才是美國真正重視的長期威脅，且是有可能會影響美國利益的最大威脅。

雖然美方無意與中國衝突或新冷戰，但陳世民也提到，烏俄戰爭爆發前後，中俄空前密切合作，甚至在聯合國安理會否決對北韓制裁，布林肯演說意在傳達，即便未來中俄同流合污，美國還是有足夠實力團結民主自由世界，與崛起的威權勢力進行挑戰，美方也藉此展現對民主自由世界的安全承諾有其可信度。

至於布林肯說「不尋求與中國發生衝突」，是否會讓人質疑美國的安全承諾？陳世民指出，拜登廿三日在日本又說台灣有事會軍事介入，雖然事後發言人馬上澄清對台政策沒變，不過拜登已經這樣講了兩、三次，且都不是在被激怒下脫口而出的話，當下思緒非常清晰，說是「失言」、「講錯話」很難讓人信服，應是拜登的真心話。因此他相信，若台海周邊有事，拜登會有很強的決心採取行動。

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