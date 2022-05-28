布林肯：美政策沒變 變的是中國

美國國務卿布林肯二十六日於演說中重申美方的「一中政策」不變，「改變的是北京」，批評中國加大對台脅迫行徑破壞穩定，強調美國反對片面改變台海現狀、不支持台獨、希望兩岸分歧和平解決等長期立場。（法新社）

2022/05/28 05:30

對中政策演說 外交部：美方事前向我詳盡簡報

〔記者呂伊萱、翁聿煌／綜合報導〕美國國務卿布林肯二十六日於演說中重申美方的「一中政策」不變，「改變的是北京」，批評中國加大對台脅迫行徑破壞穩定，強調美國反對片面改變台海現狀、不支持台獨、希望兩岸分歧和平解決等長期立場。我外交部回應，美方事前已向我方詳盡簡報，外交部樂見布林肯再次重申美方堅守對台安全承諾，並將繼續支持台灣參與國際事務。

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布林肯於美東時間二十六日在喬治華盛頓大學發表對中政策演說，勾勒拜登政府對中國的戰略全貌。演說聚焦美中戰略競爭關係，亦有約兩分半時間提及台灣。延續拜登總統於訪日時所述，布林肯說，關於台灣，美國的做法與幾十年來歷任政府都是一致的，如總統所說「政策沒有改變」。

布林肯重申，美國持續恪遵基於「台灣關係法」、「美中三公報」及「六項保證」的「一中政策」。美國反對任一方片面改變現狀，不支持台獨，且希望透過和平方式解決兩岸分歧；美國長久利益在於和平與穩定。美國也當然持續遵循對台海的承諾，基於「台灣關係法」協助台灣保持足夠的自衛能力；布林肯並引述「台灣關係法」指出，美國將確保維持能力，以對抗任何可能危及台灣安全、社會或經濟體系的武力或其他形式的脅迫。

他說，美國與台灣建立了穩健的非官方關係，台灣是充滿活力的民主和經濟領頭羊，美國將與台灣在共同利益和共享價值上繼續擴大合作。美國並支持台灣有意義地參與國際社會，在符合美國「一中政策」的情況下深化雙方經濟連結。

布林肯強調，美國政策沒有改變，改變的是北京不斷試圖切斷台灣與世界各國的關係，阻止台灣參與國際組織，共機更幾乎每天在台灣周邊活動，還有益發挑釁的言論；這些言行嚴重破壞穩定、增加誤判風險、威脅台海的和平與穩定。

布林肯：危機溝通和降低風險措施 應對北京

布林肯指出，正如同拜登與印太盟友和夥伴所討論到的，維護海峽兩岸的和平與穩定不只是美國利益，這是國際關注的議題，對全球安全和繁榮至關重要。拜登曾說，唯一比預期衝突更糟糕的是意料之外的衝突。美國將負責任地應對，以防止這種情況發生；美國傾向於透過危機溝通和降低風險措施應對北京，同時繼續致力於競爭。

對於布林肯批中國破壞台海和平穩定，行政院長蘇貞昌昨受訪表示，台灣會堅強保衛自己，也會與價值理念相同國家，一起維護區域和平，希望中國做一個負責任的大國，維護區域及世界和平。

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