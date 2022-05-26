世衛大會 23國發聲挺我參與

世衛大會現正進行中，多國表態支持我方參與，法、德、盧、立、捷五國也首度發言明確提及台灣，肯定台灣抗疫貢獻，圖為捷克駐聯合國日內瓦分部常任代表雷克。（取自外交部臉書）

2022/05/26 05:30

法德盧立捷5國 首度明確提及台灣

〔記者呂伊萱、楊丞彧／台北報導〕第七十五屆世衛大會（WHA）在日內瓦進行中。外交部表示，十三個友邦以提案、致函、辯論和大會發言等方式堅定支持台灣參與；十個理念相近國家及馬爾他騎士團也在會中有力執言，法、德、盧、立、捷五國是首度明確提及台灣。友邦及理念相近國家今年聲援力道和聲量更甚以往，外交部由衷感謝國際友人強大的正義之聲，對我國是一大鼓舞。

外交部︰感謝國際正義之聲

我國十三個友邦今年在大會前提案，籲促世衛組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分出席WHA，聖文森、貝里斯、史瓦帝尼及吐瓦魯四國並分別在總務委員會及全會為提案與中方進行二對二辯論。

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在大會發言環節，友邦代表積極為台灣參與發言，包括巴拉圭、瓜地馬拉、海地、史瓦帝尼、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯、貝里斯、聖露西亞、帛琉、諾魯等國；宏都拉斯發言未提及台灣，馬紹爾群島預錄影片超時被切斷，播出中未提到台灣。教廷則是觀察員未參與提案。

民主國家今年挺台力道及聲量更甚以往，美、英、澳、法、德、加拿大、盧森堡、立陶宛、捷克、日本及馬爾他騎士團，均以直接發言方式表達支持。法、德、盧、立、捷五國均是首度在WHA發言明確提及台灣，肯定台灣抗疫貢獻，並強調將台灣納入全球衛生架構，國際社會才能受惠於台灣經驗與科技長才。

中國代表團在大會中行使答辯權，持續妄稱已安排台灣參與全球衛生事務。美國代表隨即駁斥，強調世衛組織宗旨既然是協調國際衛生工作，更有必要納入所有利益攸關者，尤其是成功抗疫的台灣。

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