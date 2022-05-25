海巡安平艦試射雄二 命中靶船

600噸的海巡安平艦配合海軍實彈操演，昨天清晨6時許在九鵬基地外海進行試射雄二飛彈，成功命中位於蘭嶼外海百餘公里遠的靶艦，預計將在本週五公布試射畫面。（資料照）

2022/05/25 05:30

〔記者鄭景議、涂鉅旻／台北報導〕繼今年三月參與海軍「海強操演」後，六百噸級海巡安平艦再度配合海軍實彈操演，裝載雄風反艦飛彈、鎮海火箭彈進行實彈射擊，昨清晨六時許在九鵬基地外海進行雄二飛彈試射，成功命中位於蘭嶼外海百餘公里遠的靶船，國防部預計在本週五公布試射畫面。

據了解，安平艦採用海軍六百噸高效能艦艇設計，標準排水量達七百噸，艦上配備一組鎮海火箭彈系統，同時預留反艦飛彈發射箱的空間及管線，可裝載四座四聯裝的雄二或雄三反艦飛彈，數量達十六枚，戰時可立即加裝雄風系列的反艦飛彈，由海軍派出一組飛彈操作軍士官登艦執行任務。

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海巡署昨天證實，由海軍人員登艦的安平艦與海軍多艘艦艇，昨清晨於台灣東南海域九鵬基地外海待命，六時許試射雄二飛彈，成功命中靶船。

本次實彈射擊，具體驗證在「平戰轉換」下，海軍與海巡艦艇的戰力整合，為進行此次對艦實彈射擊演訓，安平艦也在左營軍港加裝飛彈射控戰鬥系統，以及指揮管制裝備。

新研發步槍

擬八月通過初期測評

另外，國防部為因應未來作戰場景、城鎮戰趨勢，前年已啟動新式步槍研發作業，未來將逐步取代現役T65K2步槍、T91步槍。國防部發言人孫立方昨表示，這款新槍暫時定名為「XT112新式步槍」，預計今年八月底前將通過初期作戰測評，並將依陸軍需求，增加光學及內紅點瞄準鏡，提升射擊精度。

民進黨立委王定宇表示，這款步槍若滿足軍方需求，明、後年將按計畫生產，新槍設計不僅符合人體工學，後座力與槍身重量也會更低。

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