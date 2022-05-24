遷籍回鄉領禮金？ 新埤公所：與選舉無關

2022/05/24 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕新埤鄉公所去年底為刺激消費，由鄉公所提案發放一千兩百元振興禮金，並獲得鄉代會通過，由於該鄉人口不足一萬人，也被視為鄉公所刺激旅外鄉親遷籍回鄉的「招生術」，但隨五月底的門檻將屆，近期竟傳出有參選人欲自掏腰包「加碼」的亂象。

萬人保衛戰 五月底門檻將屆

五月底選舉人口基準日若不足一萬人，新埤鄉代席次將減為七席，統籌分配款及公所課室可能縮編，新埤鄉四年前已挺過萬人人口考驗，但上個月底人口僅九六六○人，隨著距離越近，鄉公所連連召開說明會卯起來「勸說」鄉親遷籍回鄉，就盼鄉親「樓頂揪樓咖、厝邊牽隔壁、阿公招阿嬤」，要旅外鄉親趕緊遷回「家」。

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縣選委會因應不足人口萬人，早已劃定新埤鄉代選區將縮減為兩區，屆時不論是否在萬人以上通通適用，但鄉公所則是在去年通過發放一千兩百元振興禮金，且規定是今年五月三十一日前設籍者皆可領取，遭外界聯想可能有戶口虛報遷徙，甚至有關選舉對價關係，引發外界議論。

「禮金外界或許會視為誘因，但實際上與選舉無關」，鄉長林志成強調，說明會都分成兩個階段，首階段先呼籲鄉親拉人，第二階段則是說明鄉公所體恤鄉親在疫情下生活困苦而發放振興禮金的緣由及領取事宜等，不該混為一談。

傳有參選人想自行加碼

不過，除說明會現場傳出有參選人要自掏腰包外，更傳出有現任鄉代表表明會「私人現金加碼」，恐已觸及期約賄選紅線，對此，林志成說，上述屬其個人說法，與鄉公所政策無涉，盼外界莫因此模糊焦點。

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