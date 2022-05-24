民進黨7月黨職改選 牽動2024大選。（資料照）

2022/05/24 05:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕全國黨代表及地方主委選舉落幕後，民進黨七月將舉行全國黨代表大會，改選中常委、中執委、中評委。此屆中常、執委任期，攸關二○二四年總統及立委提名，成為「後小英時代」黨內權力重組焦點。

黨內預期，此次黨職改選，各派系在中常會組成，應不至於有巨大質變。目前，十席票選中常委席次，為新潮流三席、正國會兩席、英系兩席、湧言會一席、蘇系一席、綠色友誼一席。

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據黨內規則，由全國黨代表票選出卅席中執委後，再由中執委票選出十席中常委。目前票選中執委為泛新潮流九席（其中兩席為燦系中執委）；正國會五席、英系六席、湧言會三席、綠色友誼連線三席、蘇系兩席、黃偉哲系統兩席。

新興派系湧言會於二○二○年首次挑戰黨職選舉，因操盤失誤，目標兩席中常委僅拿一席。派系精神領袖、三立董事長林崑海今年初過世後，黨內預估湧言會票源將遭其他派系吞食。由於湧言會在今年黨內公職初選與正國會形成合作默契，未來如何延續與其他系統合作，至少保住現有一席中常委，將是挑戰。

賴、鄭動向受矚目

此外，今年改選後的黨職任期，攸關二○二四年總統及立委提名，尤其中常會、中執會是攸關選舉規則及人選提名的重要決策機關，成為有志大位者的爭取標的。過去未曾深入黨務系統的副總統賴清德，在黨職改選除與所屬的新潮流系統相互支援，也預期會與其他系統開啟合作。

也被認為有意更上一層樓的桃園市長鄭文燦系統，此次擬延續兩席中執委席次。至於標舉「挺賴」旗幟，由前民進黨主席卓榮泰、前黨秘書長羅文嘉為首的新勢力「民主活水」，其與立委何志偉所屬系統「綠色友誼連線」可望在黨職選舉延續合作。

另在今年底九合一選舉過後，黨務系統核心組成是否維繫、或是更迭，亦是黨內關注指標。

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