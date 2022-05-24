為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨7月黨職改選 牽動2024大選

    民進黨7月黨職改選 牽動2024大選。（資料照）

    民進黨7月黨職改選 牽動2024大選。（資料照）

    2022/05/24 05:30

    〔記者楊淳卉／台北報導〕全國黨代表及地方主委選舉落幕後，民進黨七月將舉行全國黨代表大會，改選中常委、中執委、中評委。此屆中常、執委任期，攸關二○二四年總統及立委提名，成為「後小英時代」黨內權力重組焦點。

    黨內預期，此次黨職改選，各派系在中常會組成，應不至於有巨大質變。目前，十席票選中常委席次，為新潮流三席、正國會兩席、英系兩席、湧言會一席、蘇系一席、綠色友誼一席。

    據黨內規則，由全國黨代表票選出卅席中執委後，再由中執委票選出十席中常委。目前票選中執委為泛新潮流九席（其中兩席為燦系中執委）；正國會五席、英系六席、湧言會三席、綠色友誼連線三席、蘇系兩席、黃偉哲系統兩席。

    新興派系湧言會於二○二○年首次挑戰黨職選舉，因操盤失誤，目標兩席中常委僅拿一席。派系精神領袖、三立董事長林崑海今年初過世後，黨內預估湧言會票源將遭其他派系吞食。由於湧言會在今年黨內公職初選與正國會形成合作默契，未來如何延續與其他系統合作，至少保住現有一席中常委，將是挑戰。

    賴、鄭動向受矚目

    此外，今年改選後的黨職任期，攸關二○二四年總統及立委提名，尤其中常會、中執會是攸關選舉規則及人選提名的重要決策機關，成為有志大位者的爭取標的。過去未曾深入黨務系統的副總統賴清德，在黨職改選除與所屬的新潮流系統相互支援，也預期會與其他系統開啟合作。

    也被認為有意更上一層樓的桃園市長鄭文燦系統，此次擬延續兩席中執委席次。至於標舉「挺賴」旗幟，由前民進黨主席卓榮泰、前黨秘書長羅文嘉為首的新勢力「民主活水」，其與立委何志偉所屬系統「綠色友誼連線」可望在黨職選舉延續合作。

    另在今年底九合一選舉過後，黨務系統核心組成是否維繫、或是更迭，亦是黨內關注指標。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    朱稱連前綠議員全家都要投給張 張火爐：前綠議員是誰？
    2022/05/24 05:30

    朱稱連前綠議員全家都要投給張 張火爐：前綠議員是誰？
    高雄也空降？ 議員：別關在中央黨部挑人
    2022/05/24 05:30

    高雄也空降？ 議員：別關在中央黨部挑人

    江宏恩瘦到沒朋友 網驚：同一個人？
    立院初審通過 議員財產申報上網公告
    2022/05/24 05:30

    立院初審通過 議員財產申報上網公告
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播