APEC部長會議曼谷登場》鄧振中晤戴琪 討論多邊合作

APEC部長會議在曼谷登場，我國代表鄧振中（左）昨與美國貿易代表戴琪（右）會晤。（圖：取自美國貿易代表署發言人推特）

2022/05/21 05:30

〔記者李欣芳、國際中心／綜合報導〕亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議在泰國曼谷登場，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中代表我國與會，昨並與美國貿易代表戴琪會晤，討論雙方在亞太經濟合作論壇和包括在世界貿易組織在內等其他多邊組織的合作。

戴琪二十二日將前往日本，見證拜登總統宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF）。台灣已向美方表達希望加入IPEF，戴琪與鄧振中在IPEF啟動前夕的會晤也引發外界關注。

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美國貿易代表署說明，這項會晤是在美國在台協會（AIT）與台北駐美經濟文化代表處的架構下進行。兩人都提到美台經濟關係的強韌與耐力，此一關係更透過雙邊討論持續強化，包括去年六月召開的第十一屆美台貿易暨投資架構協定（TIFA）。

兩人也討論深化美台經濟關係、基於共享價值促進雙邊貿易優先事項，及為雙方勞工和企業促進創新、包容性經濟成長的機會。他們並談論到供應鏈韌性、可溯源性及雙方共同承諾的對抗強迫勞動的重要性。

戴琪與鄧振中指示各自團隊探索能深化美台貿易和投資關係的具體方法，預計會在幾週後再次碰面，討論未來方向。

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