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    WHA即將登場》歐盟挺台參與世衛 拉美也聲援

    歐盟發言人馬斯拉里十六日表示，在符合歐盟的政策目標下，推動台灣參與國際架構的務實解決方案，因此台灣應被納入能展現其技術及能力附加價值的場域，如世衛組織（WHO）。（路透檔案照）

    歐盟發言人馬斯拉里十六日表示，在符合歐盟的政策目標下，推動台灣參與國際架構的務實解決方案，因此台灣應被納入能展現其技術及能力附加價值的場域，如世衛組織（WHO）。（路透檔案照）

    2022/05/18 05:30

    〔記者呂伊萱／台北報導〕第七十五屆世衛大會（WHA）即將登場，歐盟發言人馬斯拉里十六日表示，在符合歐盟的政策目標下，推動台灣參與國際架構的務實解決方案，因此台灣應被納入能展現其技術及能力附加價值的場域，如世衛組織。此外，具有世衛會員國身分的十三個友邦，向世衛秘書處提案「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」；拉美及加勒比海地區各國國會及民間組織，近日也有廿國、二千位各界友人發聲支持台灣參與。

    歐盟：推動台灣務實參與國際

    我國具有世衛會員國身分的十三個友邦，在五月十六日提案截止日前，向世衛秘書處提案「邀請台灣以觀察員身分參與世衛大會」。另一友邦教廷因為是觀察員，無提案權。根據WHA議事規則，在開議首日（廿二日），總務委員會將針對此提案是否納入大會議程進行閉門討論，總務委員會的決議將再提交給隔日全會，決定是否排入議程。

    隨著會議日程愈近，國際支持台灣參與聲浪也越來越強。歐盟發言人馬斯拉里十六日晚間電郵回覆媒體提問表示，在符合歐盟的政策目標下，推動台灣參與國際架構的務實解決方案，因此台灣應被納入能展現其技術及能力附加價值的場域，如世衛。事實上，歐洲各國今年已以多元方式支持台灣的國際參與，歐洲議會、英國、丹麥、捷克及斯洛伐克國會三個委員會先後通過七個決議案和動議案，挺台參與WHA及相關國際組織。

    友邦再度致函譚德塞 為我發聲

    外交部昨統計，拉丁美洲及加勒比海地區各界近來紛紛呼籲邀請台灣出席WHA。包括友邦貝里斯、宏都拉斯、聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯、瓜地馬拉、巴拉圭及海地再度致函世衛秘書長譚德塞，要求邀請台灣以觀察員身分出席；拉美及加勒比海地區國會、中美洲議會及民間組織，共有廿國、二千位各界友人透過動議或連署致函等方式發聲支持台灣參與。

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