縣市長選戰 宜雲南屏對決 藍綠守二搶二》國民黨進攻南屏 全力一搏

台南市長之爭，國民黨由議員謝龍介對上尋求連任的民進黨台南市長黃偉哲；屏東縣是國民黨前立委蘇清泉對決民進黨立委周春米。（資料照）

2022/05/17 05:30

〔記者林良昇／台北報導〕年底九合一大選逐步逼近，在廿二縣市中，國民黨與民進黨在台南、雲林、屏東、宜蘭四縣市皆已提名，將正面對決。國民黨人士認為，台南、屏東本就是艱困選區，藍營只能全力一搏，看綠營是否分裂出現契機，而雲林、宜蘭皆為尋求連任，頂多平局非絕對穩固，要謹慎以對。

宜雲無絕對優勢必須謹慎

決戰年底九合一大選，台南市國民黨由台南市議員謝龍介對上尋求連任的民進黨台南市長黃偉哲；雲林縣是國民黨尋求連任的縣長張麗善對決民進黨立委劉建國；屏東縣是國民黨前立委蘇清泉與民進黨立委周春米之爭；宜蘭縣則是國民黨縣長林姿妙與民進黨宜蘭市長江聰淵角逐縣長寶座，雙方均進入正面對決階段。

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屏東突困看綠營是否分裂

國民黨預估，四縣市的整體盤勢是「二劣二平」。國民黨在台南、屏東居劣勢，需要全力一搏才有勝機；雲林、宜蘭兩首長雖然是尋求連任，但在去年底四大公投上，雲、宜表現也欠佳，藍營無絕對優勢，需謹慎以對。

在台南市方面，國民黨提名的謝龍介被藍營認為善於網路空戰，對議題靈敏度高，有機會打出突破口；但在屏東縣方面，國民黨提名蘇清泉，連藍營內部都不太看好，但民進黨在屏東縣長初選後是否分裂及無黨籍立委蘇震清的動向，也讓藍營對綠營分裂可能伺機而動。

雲林縣長張麗善尋求連任，藍營關注民進黨被提名的劉建國是否獲得同黨立委蘇治芬的支持，若蘇未強力支持劉，「張家班」就有優勢；尋求連任宜蘭縣長的林姿妙是否連任成功，端看未來官司進展，整體大環境也是關鍵因素。

一位國民黨立委指出，年底選戰不論是哪個選區，大環境仍十分重要，與中央政府施政息息相關。例如近期疫情擴散或者在夏天時可能出現的缺電問題，民眾不滿會擴散，在民怨高漲下，對民進黨的縣市長選將有絕對影響，藍營本來不看好的縣市都有可能出現翻轉。

這位立委指出，國民黨近期在快篩等議題的監督上，獲得不少佳評，凸顯民進黨施政不力，對於尋求連任的縣市長都有加分效果。

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