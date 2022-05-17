我5大使籲WHA 納入台灣

「多瑙河連線」五個外館發揮創意，由駐外人員、僑胞和駐地友人手持「WHA 4（FOR） TAIWAN」的手牌，在各國首都河畔高喊口號，呼籲世衛納入台灣參與，盼讓台灣聲音被聽見。（取自Youtube）

2022/05/17 05:30

世衛：已有13國提案挺台 以觀察員身分出席

〔記者呂伊萱、蘇永耀、吳書緯／台北報導〕第七十五屆世衛大會（WHA）即將登場，蔡英文總統昨天說，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA之外。我駐奧地利、捷克、斯洛伐克、匈牙利、波蘭等五個外館組成的「多瑙河連線」，近日也共同發布影片，台灣駐地五位代表與多位中東歐政要一齊強調「Taiwan can help（台灣能幫忙）」，且「Taiwan is helping（台灣正在幫忙）」，呼籲世衛（WHO）給台灣一席之地，讓台灣的聲音能被聽見。

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總統：台灣不該被排除WHA之外

WHA將在五月廿二日至廿八日於瑞士日內瓦召開實體暨視訊會議。世衛法律顧問索羅門十六日證實，已收到十三個成員國提出「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」議案，總務委員會在二十二日討論後將建議是否排入議程。

中東歐政要喊Taiwan is helping

影片中「多瑙河連線」五個外館在五國首都的河畔，和僑胞、在地友人共同舉牌，呼籲「WHA for Taiwan，世衛大會給台灣一席之地！」

奧地利首席監察使兼國際監察組織秘書長艾蒙和捷克參議員黑爾茲在影片中表示，全球共同面對疫情、烏克蘭戰爭和經濟危機等困境之際，唯有廣納全體成員，發揮同理心共同合作，才能讓大家一起變強大。匈牙利前國會議員提伯肯定台灣是全民健康覆蓋的典範，「台灣正在幫忙！」

斯洛伐克布拉提斯拉瓦省省長德羅巴說，台灣成功對抗近年疫情，是世界的典範，在公衛領域上，台灣的聲音不該被忽視。波蘭眾議院外交委員會副主席穆拉爾奇克說，台灣致力改善全球公衛，也是維護世界秩序穩定的重要推手。近日見證台灣馳援烏克蘭的斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基強調，台灣是國際社會的良善力量，「請世衛大會給台灣一席之地！」

國民黨立委江啟臣昨在立院外交及國防委員會質詢時問，過去台灣在二○○九年能以「中華台北」加入WHA，當時能參加的因素是什麼？是因為美國總統簽署法案嗎？「努力老半天，從沒有到有，到現在又沒有」，現在是什麼關鍵點才有辦法加入？

外交部次長田中光答詢說，委員的問題滿複雜的，簡單說，要放棄一些東西的話，容易加入，「對岸壓力很大」，要解除這個壓力就能參加，但台灣不是要走這條路，是要自己努力，不光是醫療衛生，還有民主自由。

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