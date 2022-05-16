外交部報告：烏戰促成國際關注中國侵台意圖

美國未因烏俄戰事而降低對印太地區的投入，中共則藉戰事擴大在印太外交布局，未來美中競逐態勢將更趨激烈。（彭博）

2022/05/16 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕立院外交及國防委員會今邀國安局和外交部就「印太最新情勢發展與未來動向」專案報告。國安局昨送抵立院的書面報告指出，美國未因烏俄戰事而降低對印太地區的投入，中共則藉戰事擴大在印太外交布局，未來美中競逐態勢將更趨激烈，台灣可持續突出民主、自由與安全，促國際正視並反制中共威脅。

國安局：美中印太競逐態勢將更激烈

外交部昨送至立院的書面報告提到，俄羅斯入侵烏克蘭雖發生在歐洲，卻促成國際社會更加重視台灣價值及關注中國侵台意圖。我國應善用各方聲援態勢，強化與理念相近國家實質合作，並提升自我防衛戰力。

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國安局提到，美國藉強化「美日印澳四方安全對話」（QUAD）、「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）、雙邊同盟等安全架構，展現維護印太和平穩定決心，持續結合印太盟友及理念相近國家，擴大民主陣營能量，提升對中共嚇阻能力；而中共則將利用部分印太國家對疫後經濟復甦需求、透過認知作戰等手段，加大拉攏力度，突破美國的戰略圍堵，未來美中在印太競逐態勢將更趨激烈。

外交部指出，東協已成為美中在印太地區競逐的主戰場。美國自拜登政府上任後積極強化對東協關係，而中國持續向太平洋區域擴張勢力，在太平洋區域已有十個邦交國，中國近日與索羅門群島簽署「中索安全合作框架協議」後，周邊國家亦關切中國未來突破島鏈限制及太平洋島國駐軍的可能性。

外交部提到，在美中競爭態勢愈加清晰之際，我國在印太區域的活動能量「儼然成為民主陣營對抗威權影響力關鍵制衡因素之一」。我國應當繼續凸顯在此區域利益目標與理念相近國家一致，深化民主陣營間的合作關係，亦符合AUKUS、QUAD的區域戰略目標，以強化美澳日等關鍵方結合我國的外交槓桿力量，共同為台海及區域和平及穩定作出貢獻。

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