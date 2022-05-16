焦點評論》台灣解封的國際效應

2022年的今天，病毒經過不斷的演化，以及疫苗、藥物的發展，讓大家體認到與之「共存」已成最佳因應方案。（資料照）

2022/05/16 05:30

記者鄒景雯／特稿

防疫工作是科學問題，但是疫情治理，涉及制度問題，甚至國際效應。自二○一九年開始延續至今的疫情大戰，完全不亞於人類的軍事戰爭，已經對國際秩序造成了巨大的改變；二○二二年的今天，病毒經過不斷的演化，以及疫苗、藥物的發展，讓大家體認到與之「共存」已成最佳因應方案之際，台灣加速解封的步驟與效率，不只是國內正常生活的恢復，還攸關幾個重要指標。

在亞洲，日本首相岸田文雄月初訪問英國時宣布，將比照歐美國家的標準，從六月開始大幅放寬防疫邊境管制，接待國際旅客到日本旅遊。日本的率先行動，在國際間被視為是激勵性的範例，既顯示日本積極融入國際社會、尤其是民主陣營的立場表態與控疫努力，也再次彰顯了日本做為民主大國的責任與能力。

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相較於日本，從武漢肺炎原型、走到Alpha、Delta，以及Omicron變異株，幾波的考驗下來，論一路的確診率、死亡率等數據發展，台灣的表現似乎都更為優異；因此在抗疫的最後階段，我們要如何面對國際社會把這則「台灣故事」說好？恐怕必須要從國際的觀點回過來看，才能更加切中要害。

台灣獨特的防疫地位，事實上與我們國家的特殊處境，是相結合在一起的。說白了，台灣如果能順利走出與病毒共存的路徑，並且儘早有序的開放邊境，不但是加入民主陣營的表徵，更有制度比較的意義。也就是相對於中國等專制國家的作為，台灣能夠直接證明：民主制度具備有效戰勝病毒、終究能夠迅速解決危機的制度優勢。

民主台灣的價值，不只表現在疫病管理，也在疫苗的有效性上。這二者環環相扣。前不久，復旦大學自己的研究認為，中國如果不持續實施清零政策，有可能造成逾一五○萬人死亡，其中很關鍵的原因是中國的國產疫苗國藥與科興，對於Omicron的防護力十分低落所致。反之在台灣，我們的國產疫苗高端，雖然被裡應外合的認知作戰打得滿頭包，但是由WHO主導執行的COVID-19疫苗STV全球團結三期臨床試驗，已經進入數據分析階段；換言之，這份一萬八千人的受試結果即將由WHO正式對外宣布，國際認證已可預期。疫苗研發是國力的一部分，這是台灣理當無畏前行的基礎。

對岸的中國，可說是第一個進入（造成）武肺危機的國家，如今卻可能是最後一個走出來，甚至在「動態清零」下不敢出來的國家，國際形象正受到嚴峻的雙重打擊，因此這是一個國際秩序重整的百年契機，台灣一定要記取他們的教訓。基此，對於國際人士來台的管制，在至少打過三劑疫苗，加上PCR證明，入境還要被關八天的禁令，既是國際評比項目，也影響海外觀感，台灣必須從大局觀，慎重取捨，把握住歷史的機遇。

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