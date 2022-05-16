列馬政府台灣國際法地位惹議 外交部：研議釋疑的妥適做法

外交部「臺灣的國際法地位」說帖被學者直指呼應中國說法。（擷取自外交部網站）

2022/05/16 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕台大國際法教授姜皇池昨投書本報直指，外交部網站上的馬政府時期「臺灣的國際法地位說帖」，延續國民黨統治時代的基本論述，將台灣連結為中國領土之一部分，與當今中國論述相呼應，並不符合台灣人民最大利益。外交部昨回應，正研議不使外界誤解外交部立場疑慮的妥適做法。

姜皇池批評 呼應中國論述

姜皇池投書指出，外交部在其網站馬政府時期「臺灣的國際法地位說帖」中，採認「開羅宣言」與「舊金山和約」等文件，已明確將台灣的主權歸屬於中國立場，主張中華民國早在一九四五年起恢復對台灣、澎湖列島之主權。簡單地說，若台灣人民亦自我認諾「開羅宣言」與後續文件，在法律上已完成台灣主權移轉至中國，台灣是自己關閉外部可能援助的大門。

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姜皇池認為，外交部主掌我國外交事務，當以維護我國外交最高利益為其宗旨。但細觀該說帖，延續國民黨統治時代的基本論述，將台灣連結為中國領土之一部分，與當今中國論述相呼應，實際上並不符合台灣人民最大利益。

對此，外交部回應，近年持續、多次以各種形式與管道發表「中華民國台灣是一主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬」的相關主權聲明，並據以推行外交業務，這是現在的政府立場，也是外交部的現狀。

至於外交部網站在「新聞中心─重要議題─歷史專區」仍然放置「臺灣的國際法地位說帖」，外交部說，就是只放在歷史專區，也是無法否認的過往歷史的一部份。外交部正在研議妥適做法，不使外界誤解外交部立場。

無黨籍立委林昶佐建議，外交部可以有一篇關於台灣主權歷史清楚的說明，把開羅宣言的主張爭議、甚至舊金山和約都放進去，清楚說明這些理論的爭議和問題。

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