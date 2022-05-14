呂禮詩：共軍建模擬港 演練攻擊蘇澳基地

前海軍官校教官呂禮詩表示，共軍在新疆的新模擬港口，比對最相像的是蘇澳軍港，模擬的軍艦可能是基隆級驅逐艦。圖為蘇澳軍港基隆級蘇澳艦。（資料照）

2022/05/14 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕美國海軍研究協會新聞（USNI News）十一日報導，中國在塔克拉瑪干沙漠建造模擬港口大型船艦的攻擊訓練場地，疑似測試使用遠程飛彈攻擊停泊在港內大型驅逐艦的能力。前海軍官校軍事學部教官呂禮詩分析，解放軍在新疆的新模擬，與東亞各地美軍曾使用的港口比對後，最相像的是蘇澳軍港，模擬的軍艦可能是基隆級驅逐艦。

新疆沙漠模型艦 疑基隆級

呂禮詩昨受訪提到，USNI News公布在解放軍去年十一月於塔克拉瑪干沙漠中的航空母艦模型附近，發現新目標。新模型去年十二月完成，位於航空母艦模型西南八英里處，具有全尺寸的碼頭，目標似乎由航空母艦變為驅逐艦。

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呂禮詩分析，解放軍的岸置鷹擊六二反艦飛彈，射程從中國沿海涵蓋至蘇澳港，而○五五型飛彈驅逐艦搭載的鷹擊二一攻船彈道飛彈，也能以相似方法攻擊停泊於蘇澳港內的海軍艦艇；對於中共海軍而言，攻擊停泊在港內的艦艇、特別是海軍防空能力最強的基隆級驅逐艦，如同遂行猝不及防的「外科手術式戰爭」，當國軍還沒有開始動員，就已先制打擊。

針對中國航空母艦「遼寧號」編隊仍在台灣東部的太平洋海域操演，呂禮詩認為，「遼寧號」這次遠航與過去不同之處，在於艦載戰機、直升機頻繁起降演練，進行作戰能量的測試，也是對未來「反介入與區域拒止」能力的熟練。

遼寧艦仍在東部海域演練

日本防衛省統合幕僚監部昨報告指出，包含遼寧號和兩艘○五二Ｄ型飛彈驅逐艦，十二日上午九時在沖繩縣石垣島南方二二○公里處航行，遼寧號並在同日上午九時至晚間八時進行艦載戰機、直升機的起降演練。

海上自衛隊派出「涼月號」護衛艦跟隨監視，遼寧號進行起降演練時，自衛隊則派出戰機緊急升空應對。日方也公布近距離拍攝的遼寧號艦載殲十五戰機、直九、直十八直升機飛行畫面。

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