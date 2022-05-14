世衛大會22日登場 中國瞞疫 美提案修IHR反制

世衛大會（WHA）廿二日登場。（法新社檔案照）

2022/05/14 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕第七十五屆世衛大會（WHA）廿二日登場，美國領銜在WHA提案修訂「國際衛生條例」（IHR）已列入大會議程，台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉昨分析說，美國要修訂IHR，反制中國意味明顯，中國勢必動員反對美方的提案，屆時美中等國在WHA將有一番角力。

主張授權WHO可直接通報風險

由於中國曾隱匿並延遲通報COVID-19疫情、拒絕世衛組織（WHO）對病毒進行溯源調查，林世嘉指出，美國對WHO不信任，提案修訂IHR已列入今年WHA大會議程的第十六案，主張授權WHO可在締約國不願意提供查核資訊時直接向全球通報風險，締約國若拒絕WHO執行實地調查應具明理由，WHO應向各國通報此情形。

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林世嘉指出，美國提案修訂IHR反制中國的意味相當明顯，提案內容都指涉中國；這項提案將使中國面對更大的國際壓力，中國勢必動員反對美方的提案，屆時美中等國在WHA將有一番角力。

林世嘉表示，COVID-19疫情最初由中國傳播時，中國一開始隱匿並延遲通報的問題非常嚴重，武漢還一度封城，美國這次主導修訂IHR勢必會讓中國感受到壓力。台灣應公開支持美國修訂IHR，政府應動員邦交國在WHA發言挺美國。

第七十五屆WHA本月廿二日至廿八日將在瑞士日內瓦舉行。有關台灣加入WHO一事，可望在WHA第一天會議中討論。美國、日本等與台灣理念相近國家可望在大會發言挺台參與WHO。不過，知情人士說，由於當前有俄烏戰爭及非洲伊波拉病毒等公衛議題，國際間有許多事情要處理，台灣參與WHO，並非理念相近國家當前要處理的最急迫議題，因此預估今年有關台灣加入WHO的討論，不易有突破性進展。

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