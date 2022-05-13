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    《民進黨台中市議員初選》第5選區 提名周永鴻、林義偉、蕭隆澤

    2022/05/13 05:30

    〔記者蔡淑媛、歐素美／台中報導〕民進黨台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）市議員初選電話民調結果昨天出爐！確定提名周永鴻、林義偉及蕭隆澤三人參選；第九選區（北區）民調十一日晚間進行時，卻因拒訪率太高，致樣本數不足，破天荒展開「延長賽」，昨天晚間繼續民調，預計今天（十三日）結果出爐。

    第9選區延長民調 結果今出爐

    第五選區（潭雅神）由現任市議員周永鴻，以○.三○三四拿下第一，捲土重來的「落選頭」林義偉以○．二八○三排名第二，現任議員蕭隆澤以○．二七八九位居第三，同樣捲土重來的張雅旻則以○．一三七四鎩羽而歸，民進黨確定提名周永鴻、林義偉及蕭隆澤，張雅旻沒有爭取到參選門票，她表示將沈澱思考未來再出發。

    五選區應選六席，民進黨提名三席，國民黨現任賴朝國、羅永珍爭取連任，吳顯森交棒兒子吳呈賢；民眾黨將推出大雅區上雅里長張睿倉參選；時代力量則推出素人鄭勁節；無黨籍徐瑄灃也爭取連任，呈現九人搶六席，競爭激烈。

    民進黨台中市議員第九選區（北區）民調，破天荒展開「延長賽」，現任市議員賴佳微直言，「可能大家被近期密集又狂轟猛炸的假民調、真拜票的電話，弄得很煩了吧」，她強調，對選民很抱歉，初選造成擾民，對民進黨是傷害；參選人陳俞融表示，北區是公教區，民進黨民調拒訪率高，可以理解，樣本數不足現象，其他選區也曾發生。

    參選人楊宗澧表示，北區藍大於綠的選民結構，民進黨初選超級動員，恐造成選民反感，因民調樣本數不足，他擔心無法反映真實民意，才要求隔天繼續民調；民進黨台中市黨部主委李天生則表示，選情大致已定，延長民調應不影響結果。

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