冷眼集》共產中國的小廝黨

國民黨這個以中國、以統一為價值號召的政黨，走到今天，已經在意識形態上徹底的空洞化。（資料照）

2022/05/13 05:30

記者鄒景雯／特稿

中國國民黨的前主席洪秀柱正在中國與共產黨政府唱和，由於洪本人在台灣已經是政治過去式，對於台灣社會的宣傳效果不大，按照人口結構，可能是負面觀感還大些。洪秀柱言行之所以還要討論，在於她丟出了一個難題，國民黨中央應該如何處置這件事？也由於國民黨集體的束手無策，導致國民黨淪為共產中國的小廝黨，形象再度鮮明。換言之，國民黨承受著重大打擊。

洪秀柱出手，為什麼會讓國民黨為之踉蹌？關鍵在國民黨這個以中國、以統一為價值號召的政黨，走到今天，已經在意識形態上徹底的空洞化。九○年代之前的數十年，中國國民黨還能和中國共產黨相與抗衡，如果定位為「民主中國」與「共產中國」的思想鬥爭，中國國民黨即使局限於「中國人」這個領域，包括對岸的中國人，乃至於海外的華人社群，不會沒有其立足的基礎，甚至聲勢可以說相當浩大。

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即使在認知軍事無望後，蔣經國仍然能在一九八一年高喊「三民主義統一中國」，佔據人道上的正當性，極大部分的原因即植基於此。也因為一直揮舞著這面大旗，中國國民黨敗逃到台灣來，不僅對內統治（鎮壓），也對國際遊說，有其一定的話語權，不管我們同不同意。

不過前述這段「主義」尚存的時代，自二○○五年開始，起了天翻地覆的改變。當時的中國國民黨主席連戰跑到北京去與中共總書記胡錦濤重啟國共和談的開端，此後歷經馬英九、朱立倫、洪秀柱、到今天朱的回鍋，中國國民黨一脈是中國黨，也同樣是統一黨，但是主義沒有了，民主中國也沒有了，不信問問現在的國民黨人哪個還講主義？民主中國關我屁事，才是主流。當「中國統一」被掏空了靈魂，只殘留著軀殼，當然呈現著恐怖的情狀。

這並不是最慘的。中國國民黨之所以在最近二十年失去了意識形態的自信與願景，很重要的原因是中國共產黨的經武崛起。過去，國民黨人深信三民主義是通往富強中國的路徑，這個黨國洗腦的信念，在中國強大後，很快就不敵現實的對照，以及利益的誘惑，幾乎全面棄守。更甚者，國民黨管它黑貓白貓，認同會抓老鼠的貓才是好貓，進而接受了共產黨的意識形態入侵。經過這樣的思想置換，不但很容易就能解釋，為什麼當美國與中國對抗時，眾多國民黨支持者會站在中國這一邊；更可說明為什麼俄羅斯侵略烏克蘭時，他們立刻就能同情並理解俄羅斯，與共產中國同個鼻孔出氣。

當今的國民黨，會出現不分區立法委員（吳斯懷）公然在國會殿堂質詢政府不宜在俄烏戰爭「單押一邊」，之於整個國民黨的心態，其實只是一葉知秋。這樣的國民黨，以及這樣的共產黨，事實上今後已經沒有資格再追究日本侵華戰爭，按照他們的邏輯，日本何錯之有，中國抵抗什麼？至於正常的台灣人，當然視這群人精神錯亂。既然病得嚴重，面對洪秀柱在共產黨跟前振臂中國、大呼融合，他們又怎麼可能有人招架得住？

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