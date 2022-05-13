港警抓捕陳日君、何韻詩等5人 自由亞洲電台：北京、港府對泛民派趕盡殺絕

遭香港警方祭出「港區國安法」拘捕的天主教香港教區榮休主教陳日君，在十一日深夜獲得保釋。（路透檔案照）

2022/05/13 05:30

陳日君、何韻詩等4人獲保釋

〔編譯茅毅／綜合報導〕遭香港警方祭出「港區國安法」在十至十二日拘捕的天主教香港教區榮休主教陳日君和歌手何韻詩等五名「六一二人道支援基金」信託人，除因他案服刑中的前香港立法會議員何秀蘭外，其他四人均在十一日深夜後陸續獲得保釋。

香港人暱稱「樞機爺爺」的陳日君等四人是在交出所有旅遊證件後獲保釋。高齡九十歲的陳日君拄枴杖走出港島柴灣警署時一言不發，只和守候的媒體揮手。至於因觸犯「明知而參與未經批准集結罪」而服刑的何秀蘭，十二日亦在獄中遭拘捕。港府發言人十二日更揚言，會繼續防範任何危害國安的行為與活動。

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「六一二人道支援基金」曾對被控反送中運動相關罪名的二二二一人提供經濟及法律援助，即使其二○二一年就已停止接收新案，但港府與北京並未停手。

香港星島日報十二日報導，在港區國安法生效前，該基金已涉嫌與外國勢力勾結，例如該基金二○一九年九月曾資助「香港大專學界國際事務代表團」到倫敦，請英國國會議員提出制裁香港官員的法案。

自由亞洲電台稱此抓捕行動為北京及香港政府對泛民派人士的「趕盡殺絕」。旅美港人組成的「香港運動」主席朱牧民認為，北京此時對陳日君這樣的指標性人物出手，旨在向世人表明，「他們為李家超即將接任特首而歡慶，他代表主管安全的高官崛起」。這次的行動凸顯國安法已成香港最高權威，只要一法在手，「他們想抓誰就抓誰，全世界沒有誰是安全的」。

德國之聲引述美國喬治城大學亞洲法中心香港法學人黎恩灝的說法，此次逮捕反映，港區國安法如今是被用來鎮壓香港非暴力公共活動利器，恐引發寒蟬效應，尤其是有捐款和支持群眾募資平台的港人，由於不知道自己何時、何地會淪為警方目標，他們今後將三思而後行或因此懼怕。

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