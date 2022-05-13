港府抓捕陳日君、何韻詩等5人 美國務院：再次扼殺異議

香港邊城青年等公民團體昨召開記者會，抗議港府黑警恐怖統治，聲援被捕的信託人。圖為聖母聖心會神父吳偉立（中）出席發言。（記者塗建榮攝）

2022/05/13 05:30

〔編譯茅毅、記者李欣芳、施曉光／綜合報導〕香港警方抓捕香港榮休主教陳日君和歌手何韻詩等五名「六一二人道支援基金」信託人，引發美國等國際社會關注與憤慨。美國白宮、國務院及國家安全會議印太事務協調官坎貝爾等，紛紛強烈譴責並要求立刻放人。

梵蒂岡、歐盟嚴重關切

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）也敦促聯合國人權事務高級專員巴舍萊，在聯合國人權理事會緊急討論香港對民主人士的恣意拘留。梵蒂岡、歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾均嚴重關切這起逮捕行動。

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白宮副發言人尚皮耶呼籲中國及香港當局停止打壓倡議人士，立即釋放陳日君等遭不公正拘留與指控者。國務院發言人普萊斯譴責這次逮捕行動，指出香港當局再次證明，將採取一切必要手段扼殺異議，削弱應該受保護的權利與自由，並重申美方「將繼續與香港人民站在一起」。

擔任CECC共同主席的民主黨參議員默克利及眾議員麥高文，在聯合聲明批評港府持續破壞保護香港法治和人權的機制，以「港區國安法」名義威脅公民團體發動刑事調查及訴訟。兩人敦促巴舍萊親自前往香港，檢視香港當局是否履行其在「公民與政治權利國際公約」下的義務。

美國參議院外交委員會共和黨首席議員里契推文質疑，陳日君已高齡九十歲，中國為何如此懼怕畢生致力協助中國人民的年邁主教？英國國務大臣柯維立在致國會的聲明中說，不能接受香港當局根據港區國安法鎖定陳日君等主要民主人士。

梵蒂岡發言人布魯尼聲明，教廷關切與知悉陳日君被捕，並高度關注事態發展。加拿大外交部長趙美蘭表示，對此事深感不安。

中方反嗆：污衊抹黑港警

對此，中國外交部駐港公署昨反批西方國家官員和國會議員「污衊抹黑」港警，要求「外部干預勢力」即刻停止「充斥意識形態偏見的拙劣政治表演」。

我行政院昨表示，對於任何假國安之名、行迫害人權之實的惡行，都加以譴責；希望港府要站在人民的角度看待，不要再做迫害人權與自由的事情。

國民黨則聲明說，警隊出身的李家超當選特首不過四天，就立刻發動針對民主人士的逮捕行動，彰顯香港民主進一步受到壓迫，香港人民此刻難以發聲，台灣不能噤聲默許。

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