美情報首長：現在到2030年 台灣面臨危急威脅

美國國家情報首長海恩斯在國會作證指出，中國積極增強軍力，企圖取得在美國介入台海情勢時仍可致勝的優勢。（法新社）

2022/05/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國家情報首長海恩斯在國會參議院軍事委員會的一場聽證上表示，台灣從現在到二○三○年所面臨的中國威脅「關鍵，或者說是危急」；美國情報界的看法是，中國正努力使自身能在實際上達到一種境地，也就是就算美方出手干預，中國人民解放軍仍有能力接管台灣。但海恩斯不願提供情報界評估中國威脅台灣時間序的進一步細節。

不認為烏戰會催化中國腳步

海恩斯與國防情報局局長柏瑞爾警告，美方還不清楚中國國家主席習近平從俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭以及隨之而來的西方國家對烏克蘭的援助，汲取到哪些教訓；習近平與中共對烏克蘭危機相關事件的解讀，可能影響北京當局處理台灣問題的時間序與策略。

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海、柏二人還指出，美國深信，如果可能的話，中國偏好避免就台灣問題爆發軍事衝突。海恩斯不認為烏克蘭戰爭會加速中國處理台灣問題的腳步。

柏瑞爾則說，以武力加速達成目標並非北京當局的首選，他深信中國不願以武力解決台灣問題，寧可假以時日透過和平手段遂其所願。

中國須考量美歐制裁力道

海恩斯提出，烏克蘭戰爭讓中國學到兩個教訓。一是美歐聯合制裁力道讓中國震驚，北京當局一旦決定侵台，必須將可能遭到外界制裁納入考量；二是應設想美方會出手干預，解放軍能否在這種情況下成功奪島，將影響中國攻台決策。柏瑞爾表示，台灣也從烏戰中學到若干重要教訓，像是領導力、小組戰術及士官軍隊的重要性，以及使用正確武器系統進行有效訓練、正確的人操作這些武器系統等。

柏瑞爾還說，美國應該與印太地區的夥伴以及台灣的領導階層合作，助其了解烏俄衝突的發展、能從中學到的教訓，以及國防預算與訓練的重點；台灣有大量徵兵部隊，但不應該僅止於此。

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