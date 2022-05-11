國際獅子會中國又打壓 台灣總會反制

中國在國際獅子會矮化台灣案例

2022/05/11 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕中國對台灣NGO突襲不斷，國際獅子會日前召開國際會議，隸屬中國的代表指「台灣問題由中國管」，國際獅子會台灣總會隨即嚴正表明立場反制。獅友強調，面對中國打壓，仍應強化台灣意識以避免干擾。

本月初國際獅子會在夏威夷召開會議，期間提到台灣事務的問題時，中國香港代表指涉，台灣事務應由中國處理，消息傳回正在開會的國際獅子會台灣總會，引發一陣譁然。

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台灣獅子會前任國際理事、獅子會基金會創辦人邱文彬表示，正好當日台灣總會也於台南召開大型會議，會中針對中國此離譜行為表決，認為「台灣的事務應由台灣自己管理」，結果全數通過，並將投票影片回傳國際會議反制，才平息風波。

二○○二中國剛加入國際獅子會時，就曾謀劃將我們原名為「國際獅子會中華民國總會」改成「中國台灣總會」，引發我方強烈不滿，隔年我方改名為「台灣總會」（MD300 TAIWAN）運作至今。

三年前國際獅子會在冰島召開國際理事會，中國的獅子會代表又提案指我國名稱應為「中國台灣」，時任國際獅子會台灣總會國際理事黃廖全立即串連日本、韓國、馬來西亞、印尼、澳洲等國代表，成功擋下提案，當時外交部甚至出面譴責。

邱文彬指出，台灣總會本月就要進行國際理事選舉，面對中國在國際會議上屢屢侵擾，台灣總會內部也有被滲透疑慮，選出的相關人選必須有高道德標準，更要具台灣意識，才能在國際適時為台灣發聲。

學者：

中國透過組織 長期擴張干擾

淡江大學公行系副教授陳志瑋分析，非營利組織屬於公民社會的一環，中國非營利組織近年蓬勃發展，但它比較偏向中共統御民間社會工具，實質上仍必須高度接受政治的束縛。

中研院台灣史研究所副研究員吳叡人指出，中國經濟發展之後，透過參與全球各種組織進行擴張，並長期干擾。若是台灣分會組織在整個國際組織中貢獻較大，類似獅子會的案例，有穩固地位，就有機會抵擋。

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