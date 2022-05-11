李孟居家人不想張揚 刑滿難回台 李明哲：高調救援讓獨裁政府忌憚

台灣NGO工作者李明哲（左）遭中國以「顛覆國家政權罪」判刑五年，日前刑滿出獄返台，李明哲昨在妻子李凈瑜（右）陪同下舉行記者會，控中國政府曾想用間諜罪來辦他。（記者王藝菘攝）

2022/05/11 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲四月刑滿獲釋，自中國搭機返台；被中方控為台諜的李孟居，出獄後雖可自由行動，但因附加刑被限制出境，無法離開中國。李明哲昨表示，李孟居的家屬要求政府不要介入、不要張揚，但真正的救援行動從來都只有高調，才會讓獨裁的中國政府有所忌憚。

李明哲表示，中國政府只講李孟居從事間諜行為，案件從審判到偵訊完全沒有公開，外界甚至不知道他做了什麼事情，自己從報導得知李孟居被判了一年十個月，而且還被剝奪政治權利二年，去年出獄後因為這個附加刑，導致無法離開中國。

請繼續往下閱讀...

李明哲透露，自己在湖南服刑，要出獄前一個月，湖南的國安人員也曾經以他要在中國服附加刑為由，威脅他可能出獄後無法回到台灣。李明哲推測，自己能夠順利提早回來，是因為李凈瑜及很多NGO團體在外面高調救援，讓中國獨裁政府有所忌憚。

忍氣吞聲 就任人擺佈

李明哲說，李孟居的家屬一開始就要求政府不要介入、不要張揚，甚至自己私下找人處理。「我覺得我們今天的結局會有不同，或許就是因為救援方式不同」，真正的救援行動從來都只有高調救援，如果只是忍氣吞聲、私下找人處理，「其實你就任人擺佈，讓你在中國受難的親人任人擺佈」。

被詢及如今平安返台，會給未來要到中國的台灣民眾有何建議？李明哲說，假設只是為了經商賺錢，大概不會有什麼事情，但是如果想做的是像他一樣的良心事業，「你可能先要評估一下人身安全，是不是有一個像李凈瑜這樣的老婆，出事的時候能夠救援、幫忙你」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法