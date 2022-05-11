海軍昨起三天 東南部飛彈射擊

海軍昨起一連三天在東南部進行飛彈射擊，中科院指揮作業車前進太麻里海域沙灘完成部署。（記者陳賢義攝）

2022/05/11 05:30

〔記者陳賢義、涂鉅旻、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕海軍、中科院昨起一連三天在東南部進行飛彈射擊，警戒範圍從屏東九鵬基地至台東綠島及蘭嶼外海，射程超過兩百公里，軍事專家研判可能是雄風系列飛彈的實彈驗證及年度操演訓練。

研判是雄風系列實彈驗證

根據漁業署航安公告，十日至十二日計有四波火砲試射，時間區分清晨和中午兩時段，從九鵬地區往蘭嶼和綠島間的外海射擊，最大彈道高度兩萬五千呎，危險範圍最遠的超過兩百公里，這次射擊將配合UAS（無人機）偵照。

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空軍兩架勇鷹號高級教練機昨早七時結束太麻里靶場炸射訓練後，東南部海空域全面關閉，海巡署艦艇在太麻里海域進行管制；中科院指揮作業車則前進太麻里海岸完成部署，無人機隨後從太麻里靶場起航，進行偵照監控及取得飛彈相關參數。

另外，中國「遼寧號」航空母艦近期於日本石垣島南方頻繁操演，我國及日本軍方持續掌握其動態，日本防衛省統合幕僚監部昨發布訊息指，遼寧號編隊前天位於石垣島南方二百公里處海域活動，並持續進行艦載機起降操演；我國國防部發言人孫立方少將也表示，國防部運用聯合情監偵手段，均能有效掌握與應處中共機、艦動態。

日本防衛大臣岸信夫在十日的例行記者會上指出，已確認起降次數超過一百次。日本媒體報導，這是歷來距離日本最近的海空演訓。

共機昨一度觸及台海中線

我國國防部昨也發布即時軍事動態，指中國解放軍二架次「卡二八」反潛直升機自我國西南防空識別區出沒，可能自中國軍艦起飛，另有一架次「武直十」直升機在台灣海峽活動，一度觸及台海中線。

美艦再度通過台海

另外，美國海軍第七艦隊昨也發布新聞稿，指提康德羅加級飛彈巡洋艦皇家港號（USS Port Royal CG-73）在十日例行通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾；美軍將繼續在任何國際法允許的地方飛行、航行和行動。

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