世衛大會22日召開 我擬派李麗芬赴日內瓦發聲

第七十五屆世界衛生大會（WHA）於五月二十二日起舉辦實體暨視訊會議。衛福部長陳時中因忙於升溫中的本土疫情，可望改由衛福部次長李麗芬組團赴日內瓦爭取各國對台灣的支持。 （資料照）

2022/05/07 05:30

促WHA重迎台灣 美日等多國大使遭譚德塞拒見

〔記者李欣芳／台北報導〕第七十五屆世界衛生大會（WHA）於五月二十二日起舉辦實體暨視訊會議，據指出，美日等與台灣理念相近國家今年二月以來密集開會商討支持台灣參與WHA，今年將在大會發言挺台。衛福部長陳時中因忙於升溫中的本土疫情，分身乏術，可望改由衛福部政務次長李麗芬組團赴日內瓦爭取各國對台灣的支持。

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美日等國將在大會發言挺台

知情人士指出，美國、澳洲、紐西蘭、加拿大、日本等多個國家為了挺台參與WHA，各國駐日內瓦的大使過去曾數度相約要與世衛組織（WHO）秘書長譚德塞會面，但都遭立場親中的譚德塞拒絕，最後只見到副秘書長層級的人。今年WHA預定改選WHO秘書長，由於譚德塞是同額競選，預料將獲通過連任秘書長，情勢確實對台灣不利，不過，這並未影響理念相近國家對台灣的支持。

知情人士表示，雖然台灣參與WHA事宜並非一蹴可幾，需要長期的努力，但爭取參與WHA這件事，對台灣納入世衛體系與提升國際能見度非常重要，因此仍要努力推動。

WHA今年五月二十二日至二十八日將在日內瓦召開實體暨視訊會議。台灣在二○○九年至二○一六年以觀察員身分參與WHA，但自二○一七年起，受到中國的強力杯葛，WHO以政治因素為由不再邀請台灣。

處理疫情 陳時中無法赴瑞士

據透露，目前工作繁重的陳時中以處理疫情為先，無法赴日內瓦，擬改由李麗芬組團前往。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，受到疫情等影響，今年WHA有不少周邊會議停開，因此醫界聯盟今年未規劃組團赴日內瓦，但政府仍應組宣達團前往，至少要當面向挺台的各國駐日內瓦大使表達感謝之意。

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