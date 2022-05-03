民進黨議員涉販毒 國民黨要蔡道歉

雲林縣議員顏旭懋涉販毒案遭求處無期徒刑，被民進黨開除黨籍，立法院國民黨團昨召開記者會，要民進黨主席蔡英文出面向國人道歉。（記者朱沛雄攝）

2022/05/03 05:30

〔記者林良昇、楊淳卉／台北報導〕雲林縣議員顏旭懋涉販毒案被求處無期徒刑，民進黨將他開除黨籍。立法院國民黨團昨諷刺，民進黨嘴巴說反毒卻「類反毒」，不是開除黨籍就沒事，民進黨中央、身為黨主席的蔡英文總統等人應出面向國人道歉，民進黨也應自清。

雲林黨部︰一律最嚴厲處分

民進黨雲林縣黨部主委江宗保強調，民進黨對毒品零容忍，黨員涉毒一律採最嚴厲處分。縣黨部執、評委會決議開除顏旭懋黨籍，取消其黨內提名登記，而不管是黨員或是黨公職人員都是同樣的標準，並不會因人設事。

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立院國民黨團昨召開記者會，痛批顏旭懋惡行重大，根據起訴書內容，其犯罪所得高達三億七千五百萬元，民進黨長期縱容，成為反毒最大破口。

國民黨團總召曾銘宗表示，顏旭懋已連任一屆縣議員，加入民進黨十多年，二○一二年是蔡總統土庫鎮競選總部的副總幹事、中選會主委李進勇競選立委時擔任土庫鎮競選總部副總幹事，國民黨團要求民進黨中央黨部、蔡英文、李進勇出來說清楚，向全民道歉。

國民黨團首席副書記長李德維也說，國民黨譴責神隱不出聲的蔡總統。

國民黨立委林思銘砲轟，民進黨前台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒被起訴，蔡總統當時就公開道歉，並表示會加強黨內排黑，現在卻又發生顏旭懋擔任販毒首腦被起訴，蔡總統的反毒宣示完全破功，蔡應再次道歉，民進黨也應做出自清行動。

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