林錫耀︰民進黨不可能與黃珊珊合作

民進黨秘書長林錫耀。（資料照）

2022/05/02 05:30

〔記者楊淳卉、陳鈺馥／台北報導〕本土疫情持續攀升，外傳衛福部長陳時中恐因疫情無法出場，民進黨內有人提出與台北市副市長黃珊珊合作。民進黨秘書長林錫耀昨受訪澄清，這是毫無可能的事，民進黨一定會在最好時機提出人選。

民進黨在上週三完成台中市等四個縣市長提名後，針對北北桃三都提名，以及其他縣市提名將放緩。民進黨選對會召集人、總統蔡英文近期也未召集選舉相關會議，擬待疫情較為趨緩明朗時再討論。

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北市會在最好時機提出人選

林錫耀昨受訪強調，目前全國都關注防疫，民進黨作為執政黨，也是同樣的考量，因此縣市長提名步調會放慢，大家都希望克服防疫這一關。

有媒體報導指出，陳時中被視為民進黨台北市長熱門人選，但因疫情嚴峻，黨內憂心陳出場變數大，並考慮替代方案，並有人拋出與柯文哲所支持的黃珊珊合作的構想。

對此，林錫耀說，民進黨對台北市長人選的提名雖然延後，但絕對會做必要的準備。說民進黨可能會不提名人選，或要與其他任何人合作，這是毫無可能的事。民進黨一定會在最好時機提出人選，爭取人民的支持。

民進黨副秘書長林鶴明直言，這篇報導如果不是幻想文，那講這種話的人一定對綠營台北市支持者的心情完全不了解，簡直是「走不對路」。

林鶴明指出，若放話的是國民黨，表示蔣萬安對黃珊珊搶到藍營選票相當憂慮，只好把黃抹綠。如果放話的是黃珊珊陣營，表示黃對於勝選沒信心，是不是最近民眾黨民調下滑有危機感了？

台北市長柯文哲昨出席民眾黨客委會成立大會受訪時表示，與每個人都可合作，希望台灣的地方政治要在地，地區性解決人民的生活，地方政治勿搞太多意識形態；在這個條件下，黃珊珊就做得很好。歐美先進國家包括日本，許多大城市的市長常是無黨籍的，例如東京、大阪、首爾。

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