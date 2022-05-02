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    6套方陣快砲到貨 基隆、成功級艦火力升級

    方陣快砲性能諸元

    方陣快砲性能諸元

    2022/05/02 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍為強化艦艇因應飛彈、空中威脅能力，自二○一七年至二○二五年耗資一○一億餘元，向美國採購十三套「方陣快砲」BLOCK 1B、以及八套既有快砲性能提升案，國軍近期送至立法院的報告揭示，我國現已獲得六套，並將陸續安裝，目前進度正常。

    方陣快砲為我國艦艇、重要雷達站所屬近迫武器系統，運用雷達偵蒐敵方目標後，再藉由高射速機砲予以破壞。國防部預算書揭示，海軍自二○一七年至二○二五年編列一○一億五九三六萬二千元預算，向美國採購十三套BLOCK 1B方陣快砲，並執行八套既有系統的性能提升案，藉此提升飛彈反制作戰能力及對其他空中目標與快艇的攻擊能力。

    國軍送至立院的報告揭示，海軍新購方陣快砲，主要供基隆級驅逐艦、康定級、成功級巡防艦使用，目前已接收六套新購快砲，將配合船艦修期，先安裝於成功級艦及基隆級艦，目前進度正常。而舊型方陣快砲性能提升作業，則可供後續新造軍艦使用。

    軍方官員表示，新購方陣快砲的射速、接戰範圍皆優於舊有型號，除了國軍現役驅逐艦、巡防艦等水面主力艦皆配有方陣快砲，包括沱江級巡邏艦、玉山級兩棲船塢運輸艦等輔助艦艇，亦各別搭載一至二門方陣快砲，作為飛彈反制的最後關鍵防線。至於未來中科院研發的「海劍羚」短程防空飛彈系統，是否運用於後續艦艇，則視需求與研製成效而定。

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