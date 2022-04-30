民意反彈 港澳專才定居許可 陸委會暫緩放寬

（資料照）

2022/04/30 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕內政部原擬於五月一日放寬港澳白領專業人才來台工作資格，只要連續居留五年，最近一年平均每月收入達基本工資兩倍，即可申請定居、取得台灣身分證；但政策引發民意反彈，多位民進黨立委也持質疑態度。陸委會副主委邱垂正昨證實政策暫緩，並表示要加強與社會溝通、對國會說明，爭取支持、整合共識後，再來推動。

陸委會︰加強溝通 整合共識

為解決現行港澳專業人才來台工作，只能居留、無法定居問題，陸委會四月下旬表示，內政部將於五月一日公布生效「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法修正案」，開放港澳專業人士在台工作連續居留五年，每年居住一八三天以上，最近一年每月收入達基本工資兩倍，便可申請定居。

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然而，此政策引發部分民意反彈，多位民進黨立委也對於驟然開放持保留態度；立法院外交及國防委員會廿八日邀請國安局、陸委會進行專案報告時，多位立委即對放寬表達疑慮，憂心中國藉此滲透。陸委會副主委李麗珍表達會從嚴審核，仍未化解各界疑慮。

針對放寬港澳白領專才定居許可的目的，邱垂正昨受訪表示，就是希望顧及國家安全、吸引台灣所需專業人才，並兼顧人道援助的政策目標，但社會有疑慮，因此先和有疑慮的團體、國會進一步說明，爭取支持，整合共識後再來推動。

至於未來修正案是否會進行微調，邱垂正指出，目前會先檢視各界關心的國家安全問題、社會產業需求和社會資源排擠等是否有做好完整規劃，與社會各界、關心的立委做溝通說明。

面對各界質疑，陸委會昨也透過新聞稿說明，指本案非一朝一夕忽然成形，而是經過跨部會多次會商討論，並參採民間意見；「過程中，也曾經獲得立委、民間團體的正面回響」。

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