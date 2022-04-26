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    陳雅琳拿標案出國採訪 立委要華視提報告

    華視代理總經理陳雅琳。（記者方賓照攝）

    華視代理總經理陳雅琳。（記者方賓照攝）

    2022/04/26 05:30

    〔記者徐郁雯、凌美雪／台北報導〕華視新聞一再出錯惹議，又被爆出代理總經理陳雅琳拿僑委會標案出國採訪另做「獨家」新聞。陳雅琳昨在立院備詢時否認是業配、置入，指出差費用包含華視編列預算；但針對標案執行相關問題，立院仍決議要求文化部、公視、華視在兩週內提出檢討報告。

    對於連連出包，陳雅琳說，誤植蘇貞昌職銜，是製播部視覺中心沒有落實SOP。由於三次出錯都屬於原製播部經理兼任副台長蔡明達職責範圍，將會對他加重懲處，除了原來的申誡兩次，再記兩支大過、免除副台長職務，也有考量免除他經理職務。

    陳雅琳已請辭代理總經理，且堅決表示絕對不接受慰留。至於是否辭去台長職位？她表示有考慮，但目前自己是華視唯一副總，若再辭職，高層會出現真空狀態，目前是「忍辱負重」繼續工作，等到新董事會成立，就會讓新的總經理、台長接手。

    另外，陳雅琳被爆出國採訪是拿僑委會業配卻打獨家，且未根據預算法明確標示，多位立委質疑是否得宜？

    陳雅琳答詢表示，僑委會標案不是業配也不是置入，只是在出差履行標案過程中，遇到國際重大新聞事件，基於新聞人的使命，不可能不做，這部分華視也額外編列預算。她表示，「華視完全沒有得到政府編列預算，我們就是自負盈虧，如果要開闢財源，只能從政府合法標案中，找出有公共價值的部分」。

    陳︰也用華視預算 李永得︰要自律

    李永得表示，專業治理應該由公廣集團內部認定，「根據他們訂定的編輯室公約，當然是不可以，不過這部分應該要有一些自律，是否有違反，應該由公視內部認定。」陳郁秀則坦言，董事會討論後也認為不妥、需要檢討。

    陳郁秀、陳雅琳廿二日凌晨已雙雙請辭，由於兩人任期何時結束，要交由董事會決定，昨天陳郁秀受訪表示，會先召開華視臨時董事會，再開公視臨時董事會。對於記者追問是否會在五月前開完會議？她則回答：「我盡量。」

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