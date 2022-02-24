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    沈發惠：林姿妙有神秘保險箱 檢應扣未扣

    民進黨立委沈發惠昨在臉書爆料，檢廉首度搜索宜蘭縣長林姿妙時，發現一個不在現場的保險箱，但檢察官卻當場裁示不必查扣。（記者蔡昀容攝）

    民進黨立委沈發惠昨在臉書爆料，檢廉首度搜索宜蘭縣長林姿妙時，發現一個不在現場的保險箱，但檢察官卻當場裁示不必查扣。（記者蔡昀容攝）

    2022/02/24 05:30

    「聲押林姿妙失利關鍵」

    〔記者謝君臨、蔡昀容／綜合報導〕民進黨立委沈發惠昨在臉書爆料，檢廉首度搜索宜蘭縣長林姿妙時，發現一個不在現場的保險箱，但檢察官卻當場裁示不必查扣，林姿妙的二兒子林佑澤事後就拖了一卡行李箱把保險箱清空。沈發惠說，宜蘭地檢署昨聲押林姿妙失利，「那個應扣未扣的保險箱，應該也是關鍵吧」。

    宜檢：子虛烏有 不予回應

    對沈發惠的爆料，宜檢昨表示，相關說法子虛烏有，不予回應。

    沈發惠昨在臉書PO文，指林姿妙的保險箱很多，且分別放在不同地方，他聽說檢廉在今年一月十三日第一次發動約談和搜索林姿妙時，發現了一個不在搜索現場的保險箱。為了保護消息來源，他先不說明關鍵細節。

    沈發惠說，當時現場的檢察事務官請示指揮搜索的檢察官，要不要去查扣這個保險箱？檢察官當場裁示「不必」；而搜索和約談行動結束之後，林佑澤拖了一卡行李箱，把那個神秘保險箱清空了。

    沈發惠表示，妙的是縣長公子拖著沉重行李箱，竟被人撞見，消息才會外流；據目擊者形容，這卡行李箱「真的很重」，也不知道裡面是金條還是現金，宜檢聲押林姿妙失利，「那個應扣未扣的保險箱，應該也是關鍵吧…」。

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