檢廉掌握林姿妙兒找楊吉雄 製作借貸關係

宜蘭縣政府弊案第二波偵訊結果

2022/02/24 05:30

偵辦重點朝向財產來源不明

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊涉捲入貪瀆弊案，林姿妙戶頭更有不明金流進出，檢方認定財產來源不明。宜蘭坊間傳言，林姿妙上個月第一次被搜索、約談後，二兒子林佑澤就立刻找到國民黨前立委楊吉雄簽署文件，欲證明林與楊之間的金流是屬於借貸關係，過程被檢廉掌握。這次第二波搜索，林佑澤與楊吉雄等人才會被重保釋回，檢廉偵辦重點，也轉往清查林姿妙財產來源不明的方向。

未向監院申報 引起檢廉懷疑

檢廉第二波行動，調查重點在於林姿妙不明金流與未課徵土地增值稅弊案。媒體之前曾披露，林姿妙擔任羅東鎮長期間，名下的農會帳戶竟有資金密集存入再領出，總金額達上億元；而擔任縣長三年來，該戶頭仍有二至三千萬元金流，由於與林姿妙擔任公職的收入明顯不符，加上從未向監察院申報這些財產，引起檢廉懷疑。

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林佑澤楊吉雄 檢指滅證明確

這次檢廉搜索、約談行動的攻防重點，也幾乎放在林姿妙戶頭財產來源不明。楊吉雄一直傳言是林姿妙金主，檢廉掌握一定金錢流向；上次搜索行動翌日，林佑澤立即找楊吉雄簽署文件，企圖製作借貸關係，檢方認為林佑澤與楊吉雄湮滅證據事實明確，因而重保釋回；而林姿妙除無法交代金流去向，且說法與林佑澤、楊吉雄不符，才會被檢方聲押。

至於土地增值稅部分，林姿妙與縣府團隊涉嫌協助羅東機六用地旁的一五五八地號農地地主，包含林姿妙堂姊林束梅兒子、事業夥伴前縣議員劉石純親友、陳正勳的妻子等，在辦理農地買賣時，免課百萬元土地增值稅，有圖利之嫌。

前縣長陳金德指出，機六旁邊的一五五八農地，曾經因農地未農用，被縣府裁罰列管過，根據農發條例持有期間未做農業使用，主管機關清查發現要求改善未改善，土地交易要課增值稅，縣府財稅局一度認定要繳增值稅，後來卻解除列管又沒有課稅，這其中的變化涉嫌圖利。

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