揭露「瑞士機密」OCCRP︰宋在瑞信存放4.19億

親民黨主席宋楚瑜。（資料照）

2022/02/22 05:30

〔編譯楊芙宜、記者林良昇／綜合報導〕「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）在廿日揭露一項由國際媒體參與的最新跨國調查「瑞士機密」，從一九四○年代至二○一○年代全球犯罪者、獨裁者和政要權貴、人權迫害者和遭受制裁商界人士，涉嫌在瑞士第二大銀行瑞士信貸藏匿黑錢高達八十七億美元（約二四三六億台幣）；台灣親民黨主席宋楚瑜赫見被列在該名單上。

瑞信發聲明強烈否認這些「指控和影射」或涉及不法，並指許多報導內容為追溯至超過七十年前的陳年舊事。根據OCCRP調查，全球逾六十位政府官員、人口販子、遭制裁商業人士、罪犯等藏錢在瑞信。

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OCCRP指出，宋楚瑜一九九三年至二○一○年間在瑞信以個人名義開戶，並存放一三六七萬七四一八瑞士法郎（約合四億一九八九萬台幣）；並列舉宋曾在二○○○年被控挪用公款、二○○三年涉參與拉法葉艦貪污案。不過，宋不曾因這兩案遭法院判刑或起訴。

宋曾否認涉拉法葉艦軍購案

記者昨晚致電親民黨發言人張碩文並傳簡訊詢問，皆未獲得回應。對於涉入拉法葉艦案的指控，宋楚瑜曾於二○○三年時否認，稱他在擔任國民黨秘書長時，從來沒有介入或被授權參與拉法葉艦軍購案，也未聽說國民黨中央黨部被授權處理拉法葉軍艦採購事項。

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