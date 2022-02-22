民眾黨2人酸「大菊為重」 一生為人權奮鬥 蘇揆︰陳菊不在意人身攻擊

行政院長蘇貞昌。（資料照）

2022/02/22 05:30

〔記者林菁樺、謝君臨、蔡思培／台北報導〕民眾黨台北市議員參選人「學姊」黃瀞瑩、民眾黨發言人楊寶楨日前的「大菊為重」發言，疑似調侃監察院長陳菊的身材，引發外界批評。行政院長蘇貞昌昨表示，陳菊一輩子為人權自由奮鬥，應該不會去在意後輩對她不禮貌的人身攻擊。陳菊辦公室回應，尊重每個人的思維和觀點，沒有評論。

黃瀞瑩十六日於臉書PO文，抨擊監察院一篇批評北市府輕忽北農疫情的報告，狠酸「辦公室的冷氣是開多冷，才能寫出這曠世巨作？」楊寶楨則留言「大菊為重」，黃再回應「再重也要好好調查真相啊！」引發外界質疑是在批評陳菊身材。但兩人否認，強調「重」是指重要性、地位。

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蘇揆昨出席工具機聯展時受訪表示，四十幾年前，二十幾歲的陳菊面對唯一死刑的軍法審判不憂不懼，在最後交代的時候，只說她身無長物，有一部照相機要交給弟弟；這樣一輩子為人權自由奮鬥的人權鬥士，相信她不會去在意後輩不禮貌的人身攻擊。

民進黨立委邱志偉則批評，靠聲量或耍寶的政客，路不會長久；民進黨立委林楚茵表示，不及格的平權觀念，沒資格成代議士。民進黨立委許智傑也說，這種尖酸刻薄的人身攻擊，缺乏對人的基本尊重。

由於柯文哲過去也曾說過陳菊是「比較肥的韓國瑜」，讓外界質疑黃瀞瑩、楊寶楨有樣學樣。柯昨被問起黃、楊兩人是否需道歉？柯表示，很多事情一笑置之就好，有需要這樣無限上綱、穿鑿附會嗎？柯也引用衛福部長陳時中的名言「大可不必」。

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