公投逆轉情勢 日食議題加速處理

反萊豬公投案日前被否決，國內對於日食解禁也加快進程。圖為日本福島縣磐城市小名浜港當地的漁會人員，將捕撈的漁獲分類後，自發性地將這些海產做輻射檢測，確保食安。（歐新社檔案照）

2021/12/21 05:30

美歐先後解禁 國際貿易標準已朝此方向「日趨一致」

〔記者蘇永耀、楊淳卉、姚介修／綜合報導〕反萊豬公投案被否決，日方也關注台灣是否進一步解除對福島等五縣食品進口禁令。政府高層昨日表示，各國解禁日食已是趨勢，這次公投結果也說明台灣多數民眾能接受國際貿易標準，國內對於日食禁令的檢討，也可望加快腳步處理。針對日方盼望我方能盡快宣告解禁，高層強調，台日雙方溝通無礙，也會在相互理解的情況下處理。

請繼續往下閱讀...

府方︰食品進口遵照國際標準

總統府發言人張惇涵昨表示，政府一向是秉持保障國人健康、遵守國際標準與科學證據處理食品進口議題；對於日本食品的議題，目前沒有相關討論。

根據瞭解，國際社會解禁日食已是趨勢，美國今年九月宣布解除所有限制，全面開放日本食品進口。歐盟自十月也放寬日本食品進口的要求，不再需要放射性物質檢驗證明、產地證明。現在還有禁令的剩下韓國、中國、香港、澳門、台灣。

政府高層說，美國與歐盟的解禁也說明國際貿易標準已日趨一致，就是朝解禁日食的方向。無論基於台日關係發展，乃至於我方已提出申請加入的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），日本更是最主要的支持國家，對於日食禁令的檢討，確實應該加快腳步處理。而且，中國與韓國同樣提出申請加入CPTPP，我方若能更快處理這議題，也將更有助於未來的雙邊談判進程。

24日二加二會議 我不主動提及

據指出，日前返國述職的駐日代表謝長廷，也已就日食解禁等台日主要議題，與高層交換意見，並說明岸田政府對相關議題的最新態度。高層認為，我方原先設定將透過CPTPP的雙邊諮商與談判，假如日方提出福島食品的問題，我們會加以面對與處理；但現在情勢已有改變，我方可望加快腳步。我方仍然依循國人健康、遵守國際標準與科學證據等原則做出政策的調整。

至於民進黨本週五與日本的自民黨將進行兩國第二次「二加二會議」，日方也表明盼討論日食議題。我高層說，我方談論重點將放在台日之間於CPTPP及高科技供應鏈等合作，「不會主動談及日食解禁議題」。

針對日方可能談及日本食品議題，我國二加二會議代表之一、立委羅致政昨受訪表示，這涉及行政部門談判，黨對黨對話僅是廣泛意見交換。

蘇揆︰依科學證據嚴格把關

對於日食解禁，行政院長蘇貞昌昨時表示，公投結果展現，國人要求整個食品安全一定要依科學證據，願意遵守國際標準、也相信政府的嚴格把關，政府會根據這個態度，更嚴格把關食安，請國人同胞放心。

日方對日食議題談話

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法