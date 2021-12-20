罷昶案 藍：關鍵在藍白合

面對罷免案，林昶佐則表示會正面迎戰，繼續辦反罷免客廳會。（資料照）

2021/12/20 05:30

〔記者郭安家／台北報導〕台北市第五選區（萬華、中正）無黨籍立委林昶佐面臨罷免，雖然該選區四大公投之同意票高於不同意票，呈現藍大於綠，但推動罷免的台北市議員鍾小平、國民黨內人士昨受訪都不約而同指出，罷免成功關鍵仍是「藍白合」。林昶佐則表示，會正面迎戰，繼續辦反罷免客廳會；民進黨台北市黨部主委吳怡農強調，希望能停止惡罷。

吳怡農盼停止惡罷

鍾小平說，選區藍營支持者約略四十五％、綠營四十％、台灣民眾黨約十五％，因此懇求台北市長柯文哲未來一起拉掉民進黨支持的林昶佐，而罷免團體今天起於選區十五個重要路口掃街拜票，除掛看板宣傳加強宣傳，也會規劃選前之夜。

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國民黨人士說，國民黨角色當然是協助罷免團體發聲、幫忙宣傳，並尊重在地聲音；但他不諱言罷昶成功與否，柯文哲、白色力量支持者及北市議員徐立信等在地勢力，扮演重要角色。

林昶佐則表示，國民黨這兩年被極端勢力帶著跑，都是特定人士推公投、罷免，希望國民黨主席朱立倫思考要不要被這些人帶著跑？對於罷免團體提出五點罷免理由書，他也做出豐富的答辯書，表示經得起檢驗，相信選民這幾天都會收到；而未來則會持續辦大小客廳會，那怕是一、二十人的場次也會辦，用最嚴謹態度，做正面迎戰，若時間允許，也希望與台中市第二選區立委補選候選人林靜儀連線。

民進黨台北市黨部主委吳怡農說，在尊重林昶佐規劃及節奏下，黨中央及市黨部會進行協調，市黨部絕對有責任、義務守住林昶佐這區，「絕對不是冷處理」，希望能停止惡罷，讓社會資源花在建設上。

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