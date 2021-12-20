週五台日2＋2會議 討論「日食」議題

日食禁令事件簿

2021/12/20 05:30

「反萊豬」公投案未過 日方期待解禁福島五縣食品

〔駐日特派員林翠儀、記者楊淳卉、呂伊萱／綜合報導〕「反萊豬」公投案被台灣民意否決後，日本對於台灣解除對福島等五縣食品進口禁令的期待也隨之升高。自民黨外交部會長佐藤正久推文透露，日台執政黨預定在二十四日召開第二次「二加二會議」，也將就此議題進行討論。

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佐藤在台灣公投結果出爐後，在「推特」轉推讀賣新聞的報導「台灣開放市場，強化對美關係，反美豬公投案不成立」。他指出，反美豬公投案未成立，對解禁日本福島等農產品進口將帶來正面影響。佐藤也透露，預定二十四日召開的自民黨與民進黨的日台執政黨二加二會議，也將就此議題進行討論。

據了解，民進黨與日本自民黨確實將於廿四日二度舉辦台日執政黨的「二加二會議」，並預定談及「經貿議題」。

第二次開會 著重經貿議題

這是日台執政黨繼今年八月以來第二次召開二加二視訊會議，上次是由雙方外交、國防負責人士參加。這次自民黨預定由外交部會長佐藤正久和經濟產業部會長、眾議員石川昭政參加，著重經貿議題。

駐日代表謝長廷近期也返台述職。一般認為，謝這次返台，應會就開放日食問題向政府提出相關報告。

二○一一年東日本大地震後，有五十五國及地區對相關地區農產品進口施加禁令。二○一四年起紐西蘭、加拿大等多國陸續解禁。截至目前還有十三個國家或地區實行相關管制，並漸漸調整成依照數據限制風險品項的措施；其中維持以地區限制進口的僅剩台灣、中港澳和韓國。

美英歐陸續解禁日本食品

美國今年九月下旬取消日本食品進口限制措施，此前被列為對象的福島等十四縣全面解禁。歐盟也從十月十日起放寬限制，往後日本食品皆不需附上輻射檢驗證明。英國政府也在十二月宣布，認為即使撤銷限制，對英國消費者也沒有影響，將徵集公開意見至明年二月，若無異議，預計明年春季就會撤銷。

美國、歐盟與英國陸續取消對日食進口的限制措施，日本關注台灣是否跟進解除禁令。圖為日本消費者選購超市食品。（路透資料照）

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