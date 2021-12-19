4個不同意完勝 蔡英文：台灣人民願意積極參與國際

總統蔡英文昨晚偕同副總統賴清德、民進黨團總召柯建銘於總統府召開記者會。蔡總統表示，公投沒有誰輸誰贏的問題，只有國家未來怎麼走的問題。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/19 05:30

〔記者蘇永耀、楊淳卉、李欣芳／台北報導〕四項公投案遭否決，蔡政府通過考驗。蔡英文總統昨晚在副總統賴清德與民進黨立院黨團總召柯建銘陪同下，於總統府召開記者會。蔡總統說，這次公投沒有誰輸誰贏的問題，只有國家未來怎麼走的問題；她並指出，這次公投過程傳達「台灣人民希望走向世界，願意積極參與國際」等四個明確訊息。

「公投只有國家走向問題」

蔡英文表示，她要謝謝參與公投的台灣人民，無論投的是同意或者是不同意，都是公民意志的展現。

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蔡強調，這次公投的過程，傳達出四個明確的訊息：第一，台灣人民希望走向世界，願意積極參與國際。第二，台灣人民支持能源轉型、期待穩定供電，並維持經濟成長的動能。第三，台灣人民重視生態環保，希望經濟和環保能夠達成雙贏。第四，台灣人民期待公共政策能夠資訊透明、被理性地討論。

藻礁、食安 「絕不打折扣」

蔡英文並說，這次公投也傳達一些對政府施政的不同意見。民主本來就會對政府的施政有不同的想法，政策的規劃也應該要聽取不同的意見，各種想法都會適當地納入政策評估與規劃當中，藻礁保育、食安把關，「我們也絕對不會打折扣」。

對於執政團隊，蔡英文指出，這是一個能夠堅守執政價值、也願意和人民溝通的團隊，會繼續攜手，為台灣打拚下去。

蔡英文強調，這一次的公投，再一次見證透過民主機制，不同的意見可以互相溝通說服；人民的意志也可以凝聚出價值的選擇。當每一次台灣面臨挑戰的時候，民主都會是最堅強的後盾。她並說，眼前還有很多挑戰，會繼續努力回報台灣人民的期待；執政團隊會秉持著人民的託付，繼續全力以赴，讓台灣一天比一天更好。

蘇揆將續任 內閣不會改組

四大公投案遭否決，蔡政府穩住執政氣勢，行政院長蘇貞昌將續任閣揆，內閣也不會局部改組；蘇貞昌昨召開記者會，強調未來政府將更謙卑、更努力施政。媒體詢問內閣是否局部改組，重整戰鬥團隊？蘇貞昌則認為公投與內閣改組沒有關係；媒體追問蘇揆的個人動向，蘇貞昌說，他當行政院院長，非常努力要為國家人民做事，會以這樣的態度繼續為國家人民服務。

另，藍營針對公投結果稱「公投已死」，民進黨秘書長林錫耀反駁表示，既然是八百多萬人一票票做的決定，就是人民自主意識的展現，不能說結果不符期待，就批評公投已死，這點完全無法接受。

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