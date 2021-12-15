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    「三接公投若過 危及台灣半導體產業」 路透：台積電主管 憂心供電穩定

    台灣十八日將就三接遷移舉行公投；圖為第三座天然氣接收站外推工程。（中央社資料照）

    台灣十八日將就三接遷移舉行公投；圖為第三座天然氣接收站外推工程。（中央社資料照）

    2021/12/15 05:30

    三接計畫 台灣確保能源供應安全關鍵

    〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透十三日報導，台灣十八日將就遷移一座新的天然氣接收站（三接）舉行公投；三接被視為晶片製造強權的台灣確保能源供應安全的關鍵，卻面臨部分保育人士和反對黨攻擊；三接計畫將可促進在二○二五年前提高天然氣佔發電量一半的政府目標，也有助於供應「護國神山」台積電等台灣半導體廠所需用電。

    憂捲入兩極化政治 台積電不評論公投

    報導說，台積電很擔心被捲入兩極化政治，且避開公投辯論。不過，一名匿名主管表示，半導體業長期以來一直擔心台灣土地、水、電受限，「但這之中，電力是最大顧慮，尤其是穩定供電」。台灣半導體協會（TSIA）和台積電都不願置評公投。

    伯恩斯坦研究分析師李馬克（譯音）表示，台積電多年來和政府合作，以確保在擴廠時，台灣供電能夠增加，不會出現造成生產問題的長時間停電現象。該機構報告顯示，台積電二○一九年佔台灣總用電量五％。

    報導指出，部分民調顯示，此「三接遷離」公投案有合理可能性會通過，將導致三接案啟用延宕數年；對政府而言，一旦公投通過，未來面臨無法避免停電的風險，例如五月乾旱和熱浪天氣造成大範圍停電，離開燃煤發電污染和核電、向綠能和再生能源轉型的環境政策也處於危殆。

    國民黨把四項公投案形容為對執政民進黨政府的不信任投票，期在明年地方選舉東山再起。反對四項公投案的蔡英文總統日前造訪大潭藻礁時表示，台灣有世界級的高階製造產業，為了國家安全、經濟發展，需要可靠穩定的供電。

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