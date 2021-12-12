美眾院外委會主席 下月率團訪台

美國眾議院外交委員會主席米克斯。（美聯社）

2021/12/12 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕尼加拉瓜與我國斷交，國際間湧現挺台聲浪，美國民主黨籍聯邦眾議院外交委員會主席米克斯更以實際作為力挺台灣。米克斯九日表示，希望號召跨黨派眾議員下月訪台，展現美國對台灣堅定的承諾。外交部昨對此表示，政府一向歡迎美國國會議員訪台，如果有進一步消息，將適時對外宣布。

「我想去台灣，可能在一月出發吧」，米克斯九日受訪表示，無論是美國政府或是其他人，對台灣的立場已經相當清楚，美國與台灣站在一起，並提供其足夠資金能自我防衛，中國若試圖侵略台灣將是個重大錯誤。

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中國可能施壓 米克斯︰沒在怕的

米克斯指出，台灣是眾院外委會可能成行的亞洲行其中一站，預計將廣發超過五十份邀請函。外委會中另一位民主黨籍聯邦眾議員指出，兩黨對參與訪台行程非常感興趣且踴躍，因為美國對於正在遭受威脅的盟友表示支持至關重要。

十一月造訪台灣的兩個美國國會議員訪團皆獲蔡英文總統等政要熱情款待，米克斯希望計畫中的訪團也照例辦理，他說，「外委會訪團出訪時，總會期待與當地元首會面」。

上月感恩節假期由聯邦眾議員高野所率的訪團，成員收到中國大使館措辭強硬的信件，要求取消訪台計畫。對此，米克斯直言「沒在怕的」，他要維護並大聲說出他所信仰的價值，沒有人能用恫嚇的方式阻止他。

六十八歲的米克斯，選區位在紐約的皇后區，今年初就任聯邦眾議院外交委員會主席。四月時米克斯透過眾院外委會官方推特錄製影片，力挺我國參加世衛大會（WHA）；五月下旬時他也提出重大抗中法案「確保美國全球領導地位及參與法案（EAGLE Act，簡稱『老鷹法案』）」，呼籲就我駐美代表處正名展開協商。法案在七月初獲眾院外委會通過。

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