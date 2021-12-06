蔣萬安宣講公投 稱支持反對都沒問題

國民黨立委蔣萬安昨在台北市宣講時，不談其他三公投案，僅講「反萊豬」案。（記者田裕華攝）

2021/12/06 05:30

〔記者林良昇、王榮祥、蔡文居／綜合報導〕距離年底四大公投投票不到兩週，國民黨立委蔣萬安昨在台北市宣講時，有別於黨中央喊出的「四個同意」，過程中不談其他三公投案，僅講「反萊豬」案；蔣還稱不管支持反對「都沒有問題」，呼籲民眾一定要出來投票。

黨喊四個同意 蔣只談反萊豬

國民黨內對於四大公投的表態冷熱不一，蔣萬安並非首例；對於國民黨主席朱立倫訴求的「四個同意」，黨內也屢見不同調的情況。新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙皆對「重啟核四」公投案不表態贊成、甚至反對；林不只一次強調，為了宜蘭縣民的健康和安全，「核四沒有安全就沒有商轉，所以我們反對核四」。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委林為洲曾對四大公投案表態是「三好一尊重」，僅說出三個同意，對核四重啟公投案，則強調「尊重」公投結果，對核四持保留態度。

蔣萬安昨上、下午分別與國民黨立委賴士葆及林奕華、副主席連勝文等人騎單車宣講十二月十八日公投要「四個同意」。不過，雖名為宣講公投「四個同意」，蔣在宣講過程中僅強調「反萊豬」公投，並未多談其他三公投案。

蔣萬安宣講時強調，年底的公投是食安公投，不管支持反對「都沒有問題」，最重要是希望大家踴躍出來投票，特別關鍵的是攸關健康的食安公投、反萊豬公投，大家一起支持，投下同意票，讓這項公投案可以過關。

公投列車開進南高 黨內要角接力上陣

此外，國民黨公投列車昨天開進高雄及台南。國民黨在台南市的宣講，於大觀音亭暨興濟宮前廣場舉辦，包括前總統馬英九、黨主席朱立倫、前黨主席洪秀柱、前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康等藍營要角到場宣講，現場擠滿支持者。至於國民黨高雄唯一一場大型公投宣講則於高雄市鳳山區舉行，吸引超過兩千民眾擠爆會場，包括馬、朱、趙、前黨主席江啟臣與多位中央、地方民代到場。

馬英九說，天然氣第三接收站會毀掉藻礁，如果能重啟核四，核四所發的電比三接多，就可一舉兩得，又不會破壞藻礁。馬還說，現在很少有國家要廢核，核能在歐美國家也被認為是綠能，而且可以「以核減碳」，重啟核四也可降低電價及空污。

朱立倫指出，政府禁止豬農使用萊劑，說是不安全不健康，但竟要台灣人吃萊豬。而過去護藻礁喊最大聲是蔡英文，現卻要蓋三接破壞藻礁，至於重啟核四，不缺電是最基本，民進黨說核電二○二五年要關掉，電要哪裡來？朱也嘲諷，指民進黨很厲害，可能看起來公投會輸，竟然宣傳同意就不用投票，呼籲鄉親十二月十八日一定要出來投票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法