桃園／蘇貞昌：公投票決定台灣的未來

行政院長蘇貞昌（右五）、行政院發言人羅秉成（右四）及桃園市長鄭文燦（左四）齊聲呼籲，公投要投下四個不同意。（記者魏瑾筠攝）

2021/12/06 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨籍桃園區議員昨在永康公園聯合舉辦「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，行政院長蘇貞昌、行政院發言人羅秉成與市長鄭文燦齊聲向民眾強調公投票可以決定國家政策、台灣未來，呼籲十二月十八日的公投投下四個不同意，「讓國民黨別再亂下去」。

籲投四個不同意 讓國民黨別再亂下去

蘇貞昌向參與民眾報告民進黨執政的政績，包括防堵非洲豬瘟、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），增加育兒、不孕症、長照等補助，還提高勞工、軍公教薪水，對比國民黨擋前瞻預算、在立法院丟水球、灑麵粉及丟豬內臟等脫序行為，很明顯看出四項公投案就是國民黨要亂台灣。

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羅秉成接力闡述四項公投不同意原因，指核四廠已執照過期、機件停產、廠商解散，燃料棒更送回美國，且核四廠位在斷層上，萬一發生地震，北北基宜桃一千萬人將無處可逃；前總統馬英九決議中油第三天然氣接收站有二三二公頃蓋在藻礁上，蔡政府避開藻礁，且僅用地廿三公頃，才是真正保護藻礁。

對於反萊豬公投，羅說，全世界有一○九個國家允許進口萊豬， CPTPP有十一個會員國都同意進口，這是讓台灣接軌國際，反萊豬公投一定要不同意；至於公投綁大選，羅秉成說，上次選舉有十項公投引發選舉亂象，因此公投兩年辦一次即可。

「護環境拚貿易，台灣不能亂下去！」鄭文燦抨擊國民黨同意公投綁大選是要混亂公投，核四重啟是核災公投，反美豬是要讓台灣變孤立走不出去，三接遷移則是缺電公投，會讓台灣缺電、轉型困難，呼籲民眾要理性、堅定投下四個不同意。

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