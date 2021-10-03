美國防副部長：美軍天天緊盯 中國對台威脅

美國國防部副部長希克斯一日表示，美軍對台海情勢高度關注，在區域內有強大能力可遏止中國潛在威脅發生。（美聯社資料照）

2021/10/03 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）一日表示，美軍印太司令部天天注意中國侵略台灣的威脅，美軍在區域內有強大的能力，能夠遏止中國的潛在威脅，自一九七○年代以來，美方維持對台灣的承諾，關鍵是協助台灣提高自我防衛能力，台灣維持有效自我防衛能力，才能改變中國的威嚇算計。

共機擾台頻繁 逐步升高軍事壓力

中共軍機近期擾台頻繁，十月一日派出三十八架次，昨天白天又派出二十架軍機、夜間十九架，共三十九架襲擾我國空域，逐步升高對台軍事壓力。

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希克斯一日出席華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的線上研討會，被問到是否擔心中國侵略台灣時，希克斯表示，美軍對台海情勢高度關注，位於夏威夷的印太司令部天天緊盯著。

美國維持承諾 協助台灣自我防衛

希克斯並重申，美國與台灣維持良好關係，自一九七○年代以來，美方維持對台灣的承諾，其中的關鍵是協助台灣確保自我防衛能力，而台灣維持有效自我防衛能力，才能改變中國的威嚇算計，台灣是具有先進半導體產業、先進經濟的民主政體，美國對於確保台灣民主繁榮昌盛有其利益，首先展現在協助台灣自我防衛，美方也與全球夥伴為此密切合作。

針對美國、英國、澳洲組成戰略聯盟（AUKUS）與核潛艦協議，希克斯表示，中國正以驚人的速度提升軍力，也包含水下能力，以擴大地理勢力阻絕美、日、澳等其他利益方的能力範圍。

希克斯說，達成協議代表區域、西太平洋的觀點正在轉變，美、英、澳三國都看到中共領導人習近平的言辭與實質能力同樣都有侵略性，中國的意圖逐漸清晰，看到中國能力增強，許多地方都亮燈警戒，「澳洲是其中之一」。

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