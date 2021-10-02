戴國瀾：印度可做台灣出口基地

印度駐台代表戴國瀾。（記者塗建榮攝）

2021/10/02 05:30

記者呂伊萱／專訪

印度駐台代表戴國瀾到任一年多，工作重點聚焦於經貿、人與人交流及技術合作。他近日受訪時直言，印度與台灣的雙邊貿易仍處於非常低的水準，僅占貿易總額約百分之一。他提到，印度有許多吸引外資計畫，台灣企業可藉此進入印度龐大的國內市場，也能將印度作為出口基地從中獲益。在全球供應鏈重組之際，他也盼推動印台人工智慧和物聯網等新興領域合作。

戴國瀾指出，台印貿易總額占比相當低，然而台灣半導體業和印度製藥業實則擁有強大競爭力，這和雙方在全世界的經濟影響力並不相襯，有很大的進步空間。

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戴說，台灣的貿易通常由投資驅動，無論台商在哪裡投資，都能帶動與該國的貿易往來。目前雙邊貿易量低，可能是由於低度投資和較弱的企業聯繫。他希望持續推動雙邊認識，使印度成為台灣投資和B2B參與的下個熱門目的地，從而提升實質貿易往來。

戴國瀾介紹，「印度製造」政策希望促進海外夥伴在印度開展業務，釋放潛力、將其轉變為具吸引力的製造業基地；「數位印度」計畫則盼激發創新精神，推動數位轉型。

他說，台灣企業在製造業、尤其是ICT製造領域非常強，印度可以提供良好的發展基礎。印度正推出許多吸引投資的計畫，包括針對十數個產業提供二百七十億美元的補貼，其中台灣擁有優勢的產業就有電子、電信、汽車零組件、紡織和電池等類別。台灣企業可藉此進入印度龐大的國內市場，也能利用印度作為出口基地，從進口原材料和機械零關稅中獲益。

新興技術領域 台、印生態系統相似

在新興科技合作領域，戴國瀾表示，印台發展科技合作可說正逢其時，尤其在人工智慧和物聯網等新興技術領域。因雙方數位生態系統相似，有利於整合，如何開發負責任的人工智慧科技，構建安全且具韌性的物聯網，並適當擴大規模，應是目前合作的首要任務。

戴國瀾指出，台灣中小企業和印度新創對這些領域的合作尤其感興趣。台灣盼透過創新為商品及服務創造更高附加價值，從IT超級大國成為物聯網超級大國。台灣中小企業在智慧製造和數位轉型等方面的努力，也能受益於印度既有的競爭力，建議雙邊增加採購和聯合開發方面的合作。

具體而言，他說，印度是世界第三大創業生態系統，擁有強大的人才庫及龐大完善的資料系統，台灣則有優秀的ICT製造基地。台灣可在原型和生產階段滿足印度新創不斷增長的硬體需求；台灣的新創企業則可在印度市場中獲利，印度龐大的消費群也能成為台灣新ICT產品和解決方案的試驗場，帶來互惠成果。

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