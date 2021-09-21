無懼中國 法5參議員10/4訪台

各國國會議長與議員近年訪台情形

2021/09/21 05:30

友台小組主席李察 率團參加雙十活動 游錫堃︰將在立院見到他

記者楊丞彧、吳書緯、陳昀、簡惠茹、鍾麗華／專訪

請繼續往下閱讀...

中國打壓台灣國際空間，立法院長游錫堃接受本報專訪時，提到國會外交對非邦交國工作的重要性；游也透露，曾經嗆中的法國參議院友台小組主席李察，「下月初將在立法院見到他」。據了解，李察率另四名友台議員在十月四日至十一日訪台，將參加我國慶活動，並在八日拜訪立院。游也希望邀請日本前首相安倍晉三、美國眾議院議長裴洛西訪台。

游盼邀安倍、裴洛西來訪

游錫堃表示，他擔任立法院長依法堅守「職權中立」，但推動「國家正常化」毫不懈怠，「國會外交就是國家正常化重要工作之一」。他強調，以總統、行政院長名義邀請訪賓有高度政治敏感性，若以國會議長名義則較為順理成章，他將廣邀世界民主國家現任、卸任國會議長來訪。

李察三月時宣布將在夏天訪台，中國駐法大使盧沙野不但以激烈言詞抗議，甚至辱罵挺台法國學者「小流氓」，引發法國輿論圍剿。游錫堃透露，下月初將在立法院見到李察；而與任何國家的議員見面，他都將當面表達，盼協助促成我駐外館處的正名。

對於安倍有意來台弔唁前總統李登輝，游錫堃表示願意出面邀請。游強調，他與安倍是老朋友，安倍擔任自民黨幹事長時，他就三度到安倍的辦公室。安倍雖現為日本眾議院議員，但有足夠地位與分量在立院議場發表演講，不過畢竟立法院是合議制，在發函邀請前，他會先詢問各黨團意見。

立陶宛國會議長 明年可望訪台

近日挺台不遺餘力的立陶宛，立院「台灣與波羅的海三國國會議員友好協會」會長、民進黨立委邱志偉已致函邀請立陶宛國會議長希米利特等人訪台，據了解可望在明年成行。游也說，長期反獨裁、關注宗教自由及為人權倡議的裴洛西，也在國會外交計畫邀請的名單內。

游錫堃表示，捷克參議院議長韋德齊去年訪台時，曾當面邀請他到捷克訪問，韋德齊回捷克後，也寄了兩次邀請函邀他回訪。若疫情趨緩，他首先將訪捷克，其他行程也在評估中。

游錫堃指出，目前立法院有四十個各國國會議員聯誼會，而首屆「台美日國會議員戰略論壇」七月底也舉行視訊會議，這是首次由台美日三方國會議員共同參與的戰略對話平台。

游錫堃說，他就任後，在立院成立「國際事務小組」，也期待修改組織法，正式成立「國際事務處」，發揮「國會小外交部」功能，與外交部共同拓展台灣國際參與空間，透過國會議員促進各國政府簽訂BTA（雙邊貿易協定）或FTA（自由貿易協定），甚至以國會力量促進加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

立法院長游錫堃透露，曾經嗆中的法國參議院友台小組主席李察，「下月初將在立法院見到他」。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法