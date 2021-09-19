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    維持幻象戰力 台法簽技術支援協議

    為維持空軍主力戰機幻象二○○○的戰力，空軍司令部近日已與法國達梭公司簽署幻象戰機的「技術支援服務」，金額達到新台幣七億九千多萬元。（資料照）

    為維持空軍主力戰機幻象二○○○的戰力，空軍司令部近日已與法國達梭公司簽署幻象戰機的「技術支援服務」，金額達到新台幣七億九千多萬元。（資料照）

    2021/09/19 05:30

    〔記者吳書緯／台北報導〕為維持空軍主力戰機幻象二○○○的戰力，空軍司令部近日已與法國達梭公司簽署幻象戰機的「技術支援服務」，金額達到新台幣七億九千多萬元，將能顯著提升空軍操作幻象戰機的妥善率。

    金額近八億 效期到二○二六年九月

    根據國防部公告，國防部國防採購室駐歐採購組十三日與達梭公司簽署協議，隔日生效，為期五年，效期到二○二六年九月十三日止，履約地點為新竹市，履約執行機關為空軍司令部。

    我國在一九九二年底向法國達梭公司購買六十架幻象二○○○─五型戰機，成為全世界第一個使用此型戰機的國家，法國與其他國家之後才相繼購買。空軍第一個幻象戰機中隊成軍於一九九八年，目前所有幻象戰機皆隸屬空軍第二聯隊，駐紮於新竹空軍基地，在超過二十年的服役時間，空軍共折損五架幻象戰機、四位飛行員殉職。

    隨著空軍另兩型主力戰機F-16和IDF經國號戰機分別藉由「鳳展計畫」和「翔展計畫」進行壽命中期性能提升，各界也關注尚未進行性能升級的幻象二○○○妥善率和未來角色。

    為維持幻象戰機的妥善率，空軍在二○一八年起至二○二二年止，與法方簽署金額超過百億元的多項協議，包括飛彈延壽、戰機零附件等採購案。而此次簽署「技術支援服務」，可望能進一步維繫幻象戰機的妥善率。

    甫落幕的國軍年度重要軍演「漢光卅七號」軍演，幻象戰機也與F-16V戰機等在演習第一天自西部基地飛往空軍佳山基地進行「戰力保存」，並掛載俗稱為「法國麵包」的電戰莢艙降落佳山基地，而在「佳冬戰備道起降操演」，幻象戰機也與F-16V、IDF戰機共同執行起降任務，幻象二○○○仍擔綱我國空防重任。

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