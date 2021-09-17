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    台日友好！我回贈日醫療物資

    台灣回贈日本醫療物資，由駐日代表謝長廷轉致日華懇會長古屋圭司（右二）代表接受，日華懇副會長衛藤晟一眾議員（左）及幹事長岸信夫防衛相均出席（左）。 （記者林翠儀攝）

    台灣回贈日本醫療物資，由駐日代表謝長廷轉致日華懇會長古屋圭司（右二）代表接受，日華懇副會長衛藤晟一眾議員（左）及幹事長岸信夫防衛相均出席（左）。 （記者林翠儀攝）

    2021/09/17 05:30

    〔駐日特派員林翠儀╱東京報導〕台灣十六日回贈日本一萬台血氧儀及一○○八台製氧機等醫療物資，以感謝日本五次提供總數達三九○萬劑疫苗，由駐日代表謝長廷將捐贈目錄轉致給日本跨黨派國會團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司，擔任日華懇幹事長的防衛相岸信夫也出席觀禮。

    岸信夫近來一再強調台灣安全對日本的重要性，十五日接受美國有線新聞網（CNN）專訪時，再度表示日本九成的能源是從台灣周邊進口，因此台灣發生的事與日本直接相關。

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