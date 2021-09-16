為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    馬曾倡縣市合併 綠批藍昨是今非

    前總統馬英九在二○○七年曾提出中縣市合併升格的政見，主張將台灣二十五縣市，重劃為「三都十五縣」。（資料照）

    前總統馬英九在二○○七年曾提出中縣市合併升格的政見，主張將台灣二十五縣市，重劃為「三都十五縣」。（資料照）

    2021/09/16 05:30

    〔記者簡惠茹／台北報導〕前總統馬英九在二○○七年曾提出中縣市合併升格的政見，主張將台灣二十五縣市，重劃為「三都十五縣」，其中十五縣就包含新竹縣市合併。民進黨立委昨表示，國民黨現在的批評有點「昨是今非」，執政八年沒有落實政策，現在又反過來批評自己曾提的合併規劃。

    所謂「三都十五縣」，是北部合併北北基，中部合併中市縣，南部合併高市縣，成為「三都」；另新竹、嘉義及台南各自縣、市合併，加上其他十二縣，成為「十五縣」。

    民進黨團書記長蔡適應表示，國民黨曾提的三都十五縣，三都是台北、台中、高雄都，馬英九執政時已經沒有照這個規劃，信用度大打折扣，而十五縣就包含新竹縣市合併，國民黨過去執政的八年沒有執行自己的政策，現在又反過來批評曾經提出的合併規劃，說法昨是今非。

    蔡適應指出，昨天公布的民調也很清楚，對於新竹縣市合併，新竹縣民支持的比例比新竹市還高，新竹縣民對於苗栗加入合併表示反對，苗栗自己的國土規劃也說未來發展有兩條路，做為中間樞紐城市，或苗北跟新竹縣市深度融合發展、苗南跟台中市深度發展，苗栗縣是否參加合併，內部意見並不一致，讓新竹縣市先行合併會是可行的辦法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大新竹若合併》民進黨估 議員由70銳減為44席
    2021/09/16 05:30

    大新竹若合併》民進黨估 議員由70銳減為44席

    全台唯一波灣富裕債

    落實公共建設築巢引鳳 引流高階科技人才落腳高雄
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播