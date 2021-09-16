馬曾倡縣市合併 綠批藍昨是今非

前總統馬英九在二○○七年曾提出中縣市合併升格的政見，主張將台灣二十五縣市，重劃為「三都十五縣」。（資料照）

2021/09/16 05:30

〔記者簡惠茹／台北報導〕前總統馬英九在二○○七年曾提出中縣市合併升格的政見，主張將台灣二十五縣市，重劃為「三都十五縣」，其中十五縣就包含新竹縣市合併。民進黨立委昨表示，國民黨現在的批評有點「昨是今非」，執政八年沒有落實政策，現在又反過來批評自己曾提的合併規劃。

所謂「三都十五縣」，是北部合併北北基，中部合併中市縣，南部合併高市縣，成為「三都」；另新竹、嘉義及台南各自縣、市合併，加上其他十二縣，成為「十五縣」。

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民進黨團書記長蔡適應表示，國民黨曾提的三都十五縣，三都是台北、台中、高雄都，馬英九執政時已經沒有照這個規劃，信用度大打折扣，而十五縣就包含新竹縣市合併，國民黨過去執政的八年沒有執行自己的政策，現在又反過來批評曾經提出的合併規劃，說法昨是今非。

蔡適應指出，昨天公布的民調也很清楚，對於新竹縣市合併，新竹縣民支持的比例比新竹市還高，新竹縣民對於苗栗加入合併表示反對，苗栗自己的國土規劃也說未來發展有兩條路，做為中間樞紐城市，或苗北跟新竹縣市深度融合發展、苗南跟台中市深度發展，苗栗縣是否參加合併，內部意見並不一致，讓新竹縣市先行合併會是可行的辦法。

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